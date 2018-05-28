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Этот контент был опубликован 28 мая 2018 г. 18:48 28.05.2018 - 18:48

Лондон. 28 мая. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы стран Западной Европы завершили в минусе торги в понедельник, при этом итальянский индикатор рухнул более чем на 2% на фоне политических новостей.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 уменьшился на 0,32% - до 389,82 пункта.

Французский индикатор CAC 40 опустился на 0,61%, германский DAX - на 0,58%, испанский IBEX 35 - на 0,63%. Биржи Великобритании были закрыты в связи с выходным днем.

Между тем итальянский индекс FTSE MIB упал на 2,08%.

Как стало известно в понедельник, президент Италии Серджио Маттарелла поручил экономисту, бывшему представителю Международного валютного фонда (МВФ) Карло Коттарелли сформировать временное правительство страны.

Ранее С.Маттарелла отказался утвердить список членов нового правительства, переданный ему исполняющим обязанности премьера Джузеппе Конте. В свою очередь, руководитель движения "Пять звёзд" Луиджи ди Майо призвал в связи с этим объявить президенту страны импичмент. Отказ в утверждении списка негативно воспринял и лидер партии "Лига" Маттео Сальвини.

С.Маттарелла объяснил, что не одобрил предложенный состав правительства, так как на пост министра экономики претендовал Паоло Савона, известный резкой критикой в адрес ЕС и в адрес мер жесткой бюджетной экономии. Президент Италии пояснил, что увидел в этой кандидатуре опасность для экономики страны.

Котировки акций итальянского Banca Generali упали в понедельник на 6,7%, до минимума с декабря 2016 года, на фоне очень высокой активности торгов.

Бумаги других банков страны также подешевели, в том числе Intesa Sanpaolo SpA - на 3,2%, Unione di Banche Italiane SpA - на 5,4%, Banco BPM SpA - на 6,6%.

Испанский банк Santander потерял 2% капитализации, BBVA - 1,2%/

Между тем капитализация Bouygues SA выросла на 0,1%. Французский промышленный конгломерат объявил о покупке австралийской строительной компании AW Edwards Pty Ltd в рамках стратегии по укреплению своей позиции в данном сегменте рынка. Выручка сиднейской AW Edwards, основанной в 1921 году, в прошлом году составляла 277 млн австралийских долларов ($209 млн).

Рыночная стоимость Volkswagen AG снизилась на 1,8% после заявления об остановке производства и поставок ряда дизельных автомобилей моделей Passat и Arteon из-за сбоя в программном обеспечении.

Акции датской биотехнологической компании Genmab подешевели на 20% на новости, что испытания ее препарата от рака легких не дали положительных результатов.

Служба финансово-экономической информации

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