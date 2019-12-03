Этот контент был опубликован 3 декабря 2019 г. 18:36

Лондон. 3 декабря. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы стран Западной Европы преимущественно снизились по итогам торгов во вторник, после того как президент США Дональд Трамп дал понять, что готов подождать еще год перед тем, как заключить торговое соглашение с КНР.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 опустился на 0,6% и составил 398,48 пункта.

Британский индекс FTSE 100 потерял 1,7%, французский CAC 40 - 1,03%, испанский IBEX 35 - 0,22%. Германский индекс DAX вырос на 0,19%, а итальянский FTSE MIB почти не изменился.

Трамп заявил в ходе пресс-конференции в Лондоне, где проходит саммит НАТО, что у него "нет дедлайна" для заключения торгового соглашения с Китаем.

Трамп отметил, что "в некоторой степени" ему нравится идея о том, чтобы подождать с заключением торгового соглашения с Пекином до завершения президентских выборов в США, запланированных на ноябрь 2020 года.

Инвесторов беспокоят и другие инициативы администрации Трампа в сфере внешней торговли. Накануне Трамп сообщил о восстановлении заградительных пошлин на ввоз в страну стальной и алюминиевой продукции из Аргентины и Бразилии. Он высказал недовольство обесцениванием национальных валют этих стран, что делает их поставки в Штаты более конкурентоспособными.

Эти новости оказали давление на акции европейских предприятий горнодобывающей и металлургической отраслей. Подындекс горно-металлургических компаний в составе Stoxx Europe 600 упал на 1,6%. Цена бумаг крупнейшей в мире горнодобывающей компании BHP Group опустилась на 2,6%, Rio Tinto - на 1,3%, Anglo American - также на 1,3%, Glencore - на 3,7%. Бумаги сталелитейных компаний ArcelorMittal и Voestalpine потеряли в цене 3,3% и 1% соответственно.

Также в понедельник стало известно, что США могут ввести пошлины по ставке до 100% на французские товары объемом до $2,4 млрд. Этот шаг будет предпринят в ответ на французский цифровой налог, "дискриминирующий" американские компании, говорится в докладе торгового представителя США Роберта Лайтхайзера. В частности, под пошлины могут подпасть такие товары, как игристое вино, сыр, косметика и сумки.

Трамп подтвердил во вторник, что Вашингтон и Париж обсуждают вопрос о введении пошлин на некоторые товары из Франции.

Между тем министр экономики и финансов Франции Брюно ле Мэр назвал неприемлемыми угрозы США о введении пошлин и заявил, что Евросоюз готов принять ответные меры.

Акции французских производителей люксовых товаров подешевели на фоне этих новостей. Цена бумаг Kering снизилась на 1,9%, Hermes International - на 2,5%, LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton - на 1,5%.

В то же время бумаги UniCredit SpA прибавили в цене 1,5%. Итальянский банк во вторник обнародовал новый стратегический план сроком на 4 года, который предусматривает обратный выкуп акций на сумму 2 млрд евро и сокращение около 8 тыс. рабочих мест.

Цена бумаг финского производителя телекоммуникационного оборудования Nokia Corp выросла на 0,3%. Во вторник стало известно, что председатель совета директоров Nokia Ристо Сииласмаа уходит в отставку после 12 лет работы в компании.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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