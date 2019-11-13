Этот контент был опубликован 13 ноября 2019 г. 18:29

Лондон. 13 ноября. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы стран Западной Европы завершили торги в среду снижением на опасениях о торговых переговорах США и Китая, трейдеры анализировали слова главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к закрытию торгов опустился на 0,26% и составил 405,86 пункта.

Британский индекс FTSE 100 снизился на 0,19%, германский DAX - на 0,4%, французский CAC 40 - на 0,21%, итальянский FTSE MIB - на 0,82%, испанский IBEX 35 - на 1,21%.

Акции европейских производителей автомобилей и запчастей подверглись давлению после того, как Трамп сказал, что Штаты повысят пошлины на продукцию из Китая, если стороны не достигнут первого этапа торгового соглашения.

"Если мы не заключим сделку, мы значительно повысим эти пошлины, - сказал он в ходе выступления в экономическом клубе Нью-Йорка во вторник. - Они могут быть подняты очень существенно".

Трамп отметил, что он подпишет соглашение, только если оно будет выгодно американским компаниям и рабочим, приводит его слова агентство Bloomberg.

"Мы близки" к заключению первого этапа соглашения, это "может произойти в ближайшее время", сказал президент.

Бумаги Continental подешевели на 2,2%, Pirelli - на 3%, Faurecia - на 3,06%, Valeo - на 0,14%, VW - на 1,1%.

В центре внимания трейдеров находилось выступление Пауэлла в Объединенном комитете по вопросам экономики Конгресса США.

В тексте, подготовленном для его выступления, говорится, что текущий курс политики ФРС, вероятно, сможет удержать американскую экономику на пути роста. Тем не менее, глава американского ЦБ видит ряд рисков для экономического подъема, заслуживающих особого внимания.

Среди основных рисков Пауэлл отмечает ослабление темпов глобального экономического роста и торговые споры.

В тексте его заявления также отмечается, что Федрезерв будет оценивать последствия уже принятых шагов вместе с информацией, сказывающейся на экономическом прогнозе, при оценке целесообразной траектории базовой процентной ставки.

Опубликованные в среду статданные показали, что темпы инфляции в Германии в октябре остались на уровне предыдущего месяца.

Потребительские цены в Германии, гармонизированные со стандартами Евросоюза, в октябре выросли на 0,9% в годовом выражении, свидетельствуют окончательные данные Федерального статистического управления страны (Destatis).

Темпы инфляции соответствуют сентябрьским и являются минимальными с ноября 2016 года.

Потребительские цены увеличились на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем после снижения на аналогичную величину в сентябре.

Тем временем инфляция в Великобритании в октябре замедлилась до минимума за три года.

Потребительские цены в Великобритании в октябре увеличились на 1,5% в годовом выражении по сравнению с ростом на 1,7% месяцем ранее, свидетельствуют данные Национального статистического управления (ONS) страны.

Рост потребительских цен в октябре стал минимальным с ноября 2016 года.

Средний прогноз экспертов предусматривал замедление темпов роста до 1,6%, свидетельствуют данные Trading Economics.

Акции Tullow Oil рухнули на 27,3%, поскольку компания ухудшила прогноз добычи нефти в 2019 году.

Бумаги датского производителя оборудования для больниц Ambu подскочили на 25,3% на новостях об отставке председателя совета директоров компании.

Стоимость акций Lanxess снизилась на 0,9% после того, как германская химкомпания отчиталась о снижении чистой прибыли в третьем квартале на 14%.

Бумаги ABN Amro подешевели на 3,8%. Нидерландский банк ABN Amro Group NV отчитался о снижении чистой прибыли в третьем квартале 2019 года на 24% и предупредил о неопределенности на фоне расследования в его отношении в связи с предполагаемыми нарушениями законодательства об отмывании денег.

Акции SSE PLC выросли на 2,5%. Шотландская энергетическая компания получила доналоговую прибыль в первой половине 2020 финансового года и улучшила годовой прогноз.

Бумаги британской Mulberry Group, специализирующейся на производстве эксклюзивных сумок и аксессуаров из кожи, потеряли в цене 5,2%. Компания отчиталась об увеличении доналогового убытка в первом финансовом полугодии.

ор ко ав*

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