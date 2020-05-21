Этот контент был опубликован 21 мая 2020 г. 19:19

Лондон. 21 мая. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы стран Западной Европы преимущественно снизились по итогам торгов в четверг на фоне беспокойства инвесторов по поводу обострения напряженности в отношениях между США и Китаем.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 опустился на 0,75% - до 340,26 пункта. Британский индикатор FTSE 100 потерял 0,86%, германский DAX - 1,41%, французский CAC - 1,15%, итальянский FTSE MIB - 0,73%. Испанский IBEX 35 подрос на 0,04%.

Сенат США в среду одобрил законопроект, который может в конечном итоге лишить многие китайские компании возможности размещать акции на американских биржах, привлекая финансирование от инвесторов из США.

Согласно законопроекту, китайские компании должны будут доказать, что не принадлежат иностранному правительству и не контролируются им. Также они должны будут пройти аудит Совета по надзору за бухгалтерской отчетностью публичных компаний (Public Company Accounting Oversight Board, PCAOB).

Кроме того, президент США Дональд Трамп раскритиковал Китай в связи с ситуацией, касающейся пандемии коронавируса, заявив, что сотни тысяч людей во всем мире погибли из-за некомпетентности КНР.

В четверг были опубликованы предварительные значения индексов менеджеров закупок (PMI), рассчитываемые исследовательской компанией Markit Economics.

Сводный PMI 19 стран еврозоны в мае 2020 года вырос до 30,5 пункта по сравнению с 13,6 пункта месяцем ранее.

Значение показателя оказалось существенно выше прогноза аналитиков, которые ожидали его роста до 25 пунктов, свидетельствуют данные Trading Economics.

Значение сводного индекса PMI в Германии в мае увеличилось до 31,4 пункта с 17,4 пункта месяцем ранее. При этом аналитики ожидали большего роста показателя - до 34,1 пункта.

Во Франции сводный PMI вырос до 30,5 пункта с 11,1 пункта. Значение показателя оказалась немного ниже прогноза аналитиков в 32 пункта.

Накануне вышел протокол апрельского заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC).

Руководители Федеральной резервной системы (ФРС) обсуждали следующий этап денежно-кредитной политики - убедить рынки в том, что ставки будут оставаться низкими в течение длительного времени. В протоколе говорится, что на предстоящих заседаниях ЦБ, возможно, захочет уточнить свои намерения в отношении процентных ставок.

Акции easyJet подорожали на 4,4%. Британский лоукостер возобновит полеты 15 июня. Первоначально будут осуществляться в основном внутренние авиарейсы в Великобритании и Франции, ряд других направлений будет доступен в последующие недели.

Цена бумаг Lufthansa выросла на 2,7%. Германский государственный Фонд экономической стабильности (WSF) может получить долю в 25% плюс одну акцию в компании в обмен на предоставление авиаперевозчику финансовой помощи в размере 9 млрд евро ($9,9 млрд).

Бумаги Whitbread упали на 13,4% после того, как британская группа компаний сообщила, что продает акции на сумму 1 млрд фунтов стерлингов.

Служба финансово-экономической информации

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finance@interfax.ru

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