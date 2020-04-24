Этот контент был опубликован 24 апреля 2020 г. 19:23

Лондон. 24 апреля. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы стран Западной Европы снизились по итогам торгов в пятницу, прервав рост, наблюдавшийся в предыдущие два дня.

Давление на рынки оказали задержки с принятием ЕС долгосрочного пакета стимулирующих мер в ответ на последствия пандемии коронавируса и сообщения о провале клинических испытаний экспериментального препарата для лечения COVID-19, разработанного американской биотехнологической компанией Gilead Sciences (SPB: GILD).

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к закрытию сессии опустился на 1,1% и составил 329,59 пункта. Он также понес потери по итогам недели, снизившись впервые за последние три недели.

Британский индикатор FTSE 100 опустился на 1,28%, германский DAX - на 1,69%, французский CAC 40 - на 1,30%. Итальянский FTSE MIB и испанский IBEX 35 потеряли 0,89% и 1,97% соответственно.

Главы государств и правительств стран Евросоюза накануне одобрили "дорожную карту" экономического восстановления и пакет срочных мер по выходу из кризиса. Они подтвердили цель создания Европейского фонда восстановления, но по-прежнему не договорились о том, как его финансировать.

По словам главы Европейского совета Шарля Мишеля, "дорожная карта" определяет четыре приоритетных сектора действий. "Это полностью функционирующий единый рынок. Беспрецедентные усилия в области инвестиций. Глобальные действия (против коронавируса). Хорошо функционирующая система управления", - сказал он на пресс-конференции вечером в четверг в Брюсселе после завершения саммита ЕС, прошедшего в формате видеконференцсвязи.

Он также сообщил об утверждении трех страховочных программ, призванных поддержать государства, предприятия и работников, на общую сумму 540 млрд евро.

Однако лидеры стран ЕС не смогли согласовать долгосрочный план восстановления экономики региона, размер помощи в рамках которого мог бы достичь $1 трлн, отмечает MarketWatch.

"По мнению пессимистов, они отложили принятие решение, дав распоряжение Европейской комиссии проработать детали плана восстановления экономики ЕС к следующей встрече Еврогруппы через несколько недель", - считает аналитик Barings Аньес Белаиш.

Помимо этого, газета The Financial Times сообщила со ссылкой на черновой документ, случайно опубликованный Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), что проведенные в Китае клинические исследования противовирусного препарата remdesivir, который рассматривался как возможное лекарство от COVID-19, показали, что он не улучшает состояния заболевшего и не уменьшает содержания патогенных микроорганизмов в крови пациента. Кроме того, у препарата выявили серьезные побочные эффекты, из-за которых несколько испытуемых были вынуждены прекратить прием.

ВОЗ заявила, что документ был опубликован на сайте организации по ошибке, затем он был удален. Gilead сообщила, что результаты клинических испытаний не являются окончательными, отметив "некорректность характеристик исследования", которые содержатся в публикации.

Статданные, обнародованные в пятницу, показали, что объем розничных продаж в Великобритании в марте 2020 года снизился на 5,1% по сравнению с февралем. Падение показателя стало максимальным за историю наблюдений, что объясняется временным закрытием многих магазинов с 23 марта в соответствии с указаниями правительства в условиях вспышки коронавируса. Аналитики, опрошенные Bloomberg, ожидали падения на 5%, Trading Economics - на 4%.

Индекс доверия британских потребителей к экономике страны в апреле остался на уровне предыдущего месяца - минус 34 пункта, являющемся минимальным с февраля 2009 года. В марте значение индекса рухнуло рекордными темпами - на 25 пунктов - на фоне резкого усиления опасений британцев, связанных с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19 и ее последствиями.

Индекс настроений в деловых кругах Германии, рассчитываемый мюнхенским Институтом экономических исследований (IFO), в апреле рухнул до исторического минимума на фоне кризиса, вызванного пандемией COVID-19. Значение индекса составило 74,3 пункта по сравнению с пересмотренными 85,9 пункта в марте. Падение индикатора также было рекордным.

Акции британской издательской и образовательной компании Pearson Plc подешевели на 4,1%. Компания сообщила о снижении выручки в первом квартале на 5% по сравнению с прошлым годом в условиях вспышки коронавируса. В то же время выручка компании от онлайн-обучения выросла на 6%. Выручка в сегменте образовательной литературы в США сократилась на 10%. Топ-менеджеры компании, включая CEO и главного финансового директора, приняли решение о добровольном сокращении своих вознаграждений.

Цена бумаг шведского оборонного концерна Saab AB снизилась примерно на 2%. Компания сообщила о росте заказов в первом квартале на 8% - до 4,82 млрд шведских крон ($478 млн). Аналитики в среднем ожидали показателя на уровне 4,08 млрд крон, пишет MarketWatch. Чистая прибыль Saab упала до 334 млн крон с 398 млн крон годом ранее. Продажи сократились на 5,4%. Saab не подтвердила свой предыдущий прогноз на 2020 год из-за неопределенности, вызванной вспышкой коронавируса.

Бумаги французской Air Liquide SA также потеряли около 2%. Выручка компании в первом квартале выросла на 0,6% на сопоставимой основе. В Air Liquide отметили, что поддерживают международные усилия по борьбе с коронавирусом с помощью поставок медицинского кислорода и аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в больницы. Air Liquide намерена произвести во Франции 10 тыс. в 50-дневный срок.

Котировки акций Eni SpA упали на 2,6%. Итальянская нефтегазовая компания зафиксировала чистый убыток в первом квартале 2020 года, что в значительной мере обусловлено переоценкой балансовой стоимости запасов в соответствии с резко снизившимися к концу квартала рыночными ценами на нефть. Компания сократила план капиталовложений на 2020-2021 гг., а также приостановила программу выкупа акций.

Рыночная стоимость Lufthansa сократилась более чем на 8%. Германская авиакомпания предупредила, что у нее закончатся денежные средства, если власти европейских стран не предоставят ей финансовую помощь.

В то же время бумаги швейцарской Nestle SA подорожали на 1,8%. Компания, являющаяся одним из крупнейших в мире производителей продуктов питания, в I квартале 2020 года ускорила органический рост выручки до 4,3%. Nestle решила не менять прогноз на 2020 год, поскольку пока рано оценивать полное влияние COVID-19 на бизнес, отметив, что ожидает улучшения динамики органической выручки и операционной рентабельности.

Капитализация Sanofi (SPB: SNY) SA увеличилась на 2,3%. Французская фармацевтическая компания в первом квартале увеличила чистую прибыль и выручку благодаря хорошим продажам препарата Dupixent, используемого для лечения экземы и астмы.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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