Этот контент был опубликован 18 ноября 2019 г. 18:34

Лондон. 18 ноября. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы стран Западной Европы преимущественно снизились в понедельник на фоне возобновившихся сомнений инвесторов в способности США и Китая заключить торговую сделку.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 опустился на 0,01% и завершил торги на отметке 405,99 пункта.

Германский индекс DAX потерял 0,26%, французский CAC 40 - 0,16%, испанский IBEX 35 - 0,04%, итальянский FTSE MIB - 0,53%. Британский индекс FTSE 100 вырос на 0,07%.

Минторг Китая в воскресенье сообщил о прошедшей в "конструктивном" ключе телефонной беседе вице-премьера Госсовета КНР Лю Хэ с торговым представителем США Робертом Лайтхайзером и министром финансов Стивом Мнучином.

В заявлении Минторга отмечается, что в ходе прошедшего в субботу разговора обсуждались вопросы первой фазы торгового соглашения.

Однако в понедельник телеканал CNBC сообщил, что китайские чиновники настроены пессимистично в отношении сделки, учитывая, что президент США Дональд Трамп, по-видимому, не намерен отменять уже введенные пошлины.

Планировалось, что соглашение по первой фазе может быть подписано "на полях" саммита АТЭС в ноябре в Чили, но чилийский президент из-за внутренних проблем в стране отменил форум.

Ранее Трамп сказал, что надеется на подписание соглашения с Китаем в ближайшее время, добавив, что обязательным условием является то, что сделка должна быть выгодна Америке. В противном случае он пригрозил введением новых пошлин на китайскую продукцию.

Акции Bolsas y Mercados Espanoles SA (BME) подскочили на 38% после того, как биржевой оператор Euronext NV сообщил, что ведет переговоры о покупке владельца мадридской фондовой биржи. Ранее в этом месяце СМИ сообщали, что Euronext ищет возможности для новых сделок, стремясь увеличить масштаб операций и выйти на новые рынки.

Цена бумаг голландской Qiagen NV, выпускающей инструменты для медицинской диагностики, выросла на 8,3%, достигнув в ходе торгов максимальной отметки почти за два десятилетия, так как компания подтвердила, что рассматривает возможность продажи бизнеса, получив ряд предложений о покупке, в том числе от американского производителя лабораторного оборудования Thermo Fisher Scientific Inc.

Бумаги британской страховой компании Aviva Plc подешевели на 4,6% после того, как она приняла решение сохранить бизнес в Сингапуре и Китае. В то же время компания продолжает изучать стратегические варианты для своих подразделений в Гонконге, Вьетнаме и Индонезии.

Котировки акций Volkswagen AG снизились на 3,3%, поскольку автомобилестроительный концерн снизил прогноз роста продаж на 2020 год, хотя и подтвердил основные финансовые ориентиры, установленные в стратегии развития бренда до 2025 года.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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