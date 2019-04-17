Этот контент был опубликован 17 апреля 2019 г. 11:54

Лондон. 17 апреля. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы стран Западной Европы начали очередную сессию с незначительными изменениями, инвесторы следят за различными макроэкономическими статданными из еврозоны, Великобритании и Китая.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 12:32 МСК в среду понизился на 0,13% - до 388,72 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 уменьшился на 0,02%, германский DAX - менее чем на 0,01%. Французский CAC 40 прибавил 0,18%, испанский IBEX 35 - 0,28%, итальянский FTSE MIB - 0,3%.

Как стало известно в среду, потребительские цены в Великобритании в марте 2019 года выросли на 1,9% в годовом выражении, как и в феврале, хотя аналитики в среднем ожидали ускорения роста до 2%. Годовая инфляция в стране находится ниже этого уровня, таргетируемого Банком Англии, с начала года.

Тем временем в еврозоне инфляция замедлилась в марте до 1,4% по сравнению с 1,5% в феврале. Показатель совпал с прогнозами рынка и стал минимальным с апреля прошлого года.

Поддержу рынку также оказала новость о том, что темпы экономического подъема в Китае в первом квартале 2019 года остались на уровне предыдущего квартала, несмотря на торговую войну с США, и превзошли прогнозы рынка.

Объем ВВП в январе-марте увеличился на 6,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Темпы подъема соответствуют уровню четвертого квартала 2018 года и являются минимальными с первого квартала 2009 года. Тем не менее, они превзошли консенсус-прогноз аналитиков Уолл-стрит на уровне 6,3%.

Негативным фактором стала новость о снижении прогноза роста экономики Германии на 2019 год с 1% до 0,5%. В 2020 году власти страны ожидают ускорения роста до 1,5%.

Цена бумаг европейских автопроизводителей растет, несмотря на данные о сокращении продаж автомобилей в Европе в марте по итогам седьмого месяца подряд. Число проданных машин в 27 странах ЕС (без Мальты), а также в Исландии, Норвегии и Швейцарии в прошлом месяце снизилось на 3,6%, до 1,77 млн машин. По итогам первого квартала падение составило 3,2%, до 4,146 млн машин.

Тем не менее, крупнейшие производители (Volkswagen, Peugeot Citroen и Renault) сумели увеличить свою долю европейского рынка. Акции Volkswagen дорожают на 2,2%, Peugeot - на 1,2%, Renault - на 2,3%.

Котировки бумаг горнодобывающих компаний снижаются на сообщении бразильской Vale о намерении возобновить работы на руднике Brucutu в течение 72 часов, которое привело к падению цен на железную руду. Годовой объем добычи на Brucutu, на котором в январе этого года произошел прорыв плотины, составляет 30 млн тонн железной руды.

Стоимость акций Anglo American опускается на 1,8%, BHP - на 3,2%, Rio Tinto - на 3,5%.

Рыночная стоимость шведской Ericsson AB растет на 2,9%. Крупнейший мировой производитель оборудования для беспроводных сетей увеличил выручку и вернулся к прибыли в первом квартале 2019 года. Чистая прибыль компании в январе-марте составила 2,32 млрд шведских крон ($250 млн) по сравнению с прогнозом аналитиков на уровне 1,51 млрд крон.

Бумаги швейцарской фармкомпании Roche Holding дешевеют на 0,1%, хотя ранее компания повысила годовой прогноз выручки на фоне сильных финпоказателей за первый квартал. В январе-марте Roche повысила выручку на 8% в годовом выражении, до 14,83 млрд швейцарских франков ($14,7 млрд), вместо ожидавшихся экспертами 14,23 млрд франков.

Котировки акций французского производителя продуктов питания Danone снижаются на 1,1%, несмотря на увеличение выручки в первом квартале до 6,14 млрд евро с 6,09 млрд евро за аналогичный период предыдущего года. Сопоставимые продажи повысились на 0,8%. В 2019 году компания рассчитывает на рост сопоставимых продаж на 3% и ожидает продемонстрировать операционную рентабельность выше 15%

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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