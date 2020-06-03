Этот контент был опубликован 3 июня 2020 г. 19:32

Лондон. 3 июня. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы стран Западной Европы завершили торги в среду уверенным ростом на фоне оптимизма трейдеров в связи с открытием экономик мира.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к закрытию торгов поднялся на 2,54% - до 368,92 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 вырос на 2,61%, германский DAX - на 3,88%, французский CAC - на 3,36%. Итальянский FTSE MIB и испанский IBEX 35 прибавили 3,54% и 2,95% соответственно.

Инвесторы по всему миру продолжают следить за ситуацией в США, где не стихают акции протеста и беспорядки, спровоцированные гибелью по вине полиции афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе.

Власти некоторых штатов во вторник приняли дополнительные меры для сдерживания протестов, включая введение комендантского часа. Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио заявил, что введенный в городе комендантский час будет действовать до конца недели, передает CNN. Комендантский час действует со вторника 20:00 по местному времени до 5:00 утра каждый день до воскресенья.

Опубликованные в среду данные Статистического управления Европейского союза свидетельствуют, что безработица в 19 странах еврозоны в апреле увеличилась до 7,3% по сравнению с пересмотренными 7,1% месяцем ранее.

Аналитики в среднем прогнозировали повышение показателя до 8,2% с ранее объявленных 7,4%, сообщает Trading Economics.

Тем временем количество безработных в Германии в мае увеличилось на 238 тыс., свидетельствуют данные Федерального агентства по трудоустройству ФРГ. Безработица подскочила до 6,3% по сравнению с 5,8% в предыдущий месяц.

Между тем уровень безработицы в Италии в апреле сократился до минимума с ноября 2007 года - 6,3%. При этом аналитики ожидали, что показатель составил 9,5%, отмечает Trading Economics. В марте уровень безработицы в стране составлял 8%, а не 8,4%, как сообщалось ранее.

Сводный индекс менеджеров закупок (PMI) 19 стран еврозоны в мае повысился до 31,9 пункта после падения до 13,6 пункта месяцем ранее, свидетельствуют окончательные данные исследовательской компании Markit Economics. Предварительная оценка указывала на меньший рост показателя - до 30,5 пункта.

Показатель активности в сфере услуг еврозоны вырос до 30,5 пункта, а не до 28,7 пункта, как сообщалось ранее. В апреле PMI в сфере услуг упал до 12 пунктов.

Значение сводного индекса PMI в Германии в мае выросло до 32,3 по сравнению с апрельским значением в 17,4 пункта и оказалось выше предварительной оценки в 31,4 пункта.

Во Франции сводный PMI в прошлом месяце составил 32,1 пункта против предварительного значения на уровне 30,5 пункта и апрельского показателя на уровне 11,1 пункта.

Сводный PMI Великобритании в мае составил 30 пунктов по сравнению с 13,8 пункта в апреле.

Акции LVMH подорожали на 2,21%. Приобретение французским производителем товаров класса "люкс" американской сети розничной торговли ювелирными изделиями Tiffany & Co за $16,2 млрд представляется куда менее определенным, пишет издание WWD, специализирующееся на новостях индустрии моды.

По словам источников WWD, члены совета директоров LVMH во вторник вечером провели специальное совещание, чтобы обсудить вопрос сделки в условиях ухудшения ситуации на рынке США, который является крупнейшем для Tiffany.

Котировки акций Renault SA в среду подскочили на 10,5%. Французский автопроизводитель заключил соглашение с группой банков об открытии кредитной линии объемом 5 млрд евро ($5,58 млрд) под гарантии государства.

Бумаги Deutsche Lufthansa AG подорожали на 7,7%, несмотря на то, что компания существенно увеличила чистый убыток в первом квартале из-за ограничений на полеты по всему миру, связанных с пандемий коронавируса.

Стоимость французского страховщика AXA SA выросла на 9,4% на торгах в Милане. Компания приняла решение о сокращении дивидендов за 2019 год почти вдвое, ожидая негативного воздействия пандемии коронавируса на прибыль в текущем году.

Служба финансово-экономической информации

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