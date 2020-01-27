Этот контент был опубликован 27 января 2020 г. 18:21

Лондон. 27 января. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы стран Западной Европы завершили торги в понедельник резким падением, потеряв более 2%, на фоне возросших опасений по поводу последствий для экономики в связи со вспышкой вируса в КНР.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к закрытию торгов опустился на 2,26% и составил 414,07 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 снизился на 2,29%, германский DAX - на 2,74%, французский CAC 40 - на 2,68%. Итальянский FTSE MIB и испанский IBEX 35 потеряли 2,05% и 2,3% соответственно.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о повышении угрозы распространения коронавируса на мировом уровне, сообщают европейские СМИ. "Очень высокий уровень угрозы - в Китае, высокий - на региональном уровне, высокий - на мировом", - говорится в докладе ВОЗ по ситуации с коронавирусом.

Общее количество умерших от коронавируса в КНР превысило 80 человек. Число пораженных новым вирусом в Китае составляет, по официальным данным, около 2,8 тыс. человек.

На территориях за пределами материковой части страны зафиксированы случаи заражения вирусом в Гонконге, в Макао, на Тайване. Кроме того, случаи заболевания выявлены в Таиланде, в Австралии, в Сингапуре, в Японии, США, Малайзии и Франции, во Вьетнаме, в Непале и Канаде.

Опубликованные в понедельник данные, рассчитываемые исследовательским институтом IFO, показали, что индекс доверия предпринимателей к экономике Германии в январе снизился до 95,9 пункта по сравнению с 96,3 пункта месяцем ранее. Консенсус-прогноз экспертов в среднем предусматривал значение на уровне 97 пунктов, согласно Trading Economics.

Акции производителей товаров класса "люкс" снизились в ходе торгов. Бумаги LVMH потеряли в цене 3,2%, акции Swatch опустились на 2,5%, Burberry - на 4,8%.

Также подешевели бумаги авиакомпаний, работающих с Азией. Котировки акций Air France-KLM упали на 5,6%, Lufthansa - на 4,3%, IAG - на 5,5%.

Капитализация британской нефтяной компании Tullow Oil снизилась на 2,8% на фоне падения цен на нефть.

Акции SEB подешевели на 5,4%, поскольку HSBC ухудшил рекомендацию для бумаг французского производителя бытовой техники.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

ор аш ки

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!