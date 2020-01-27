Лондон. 27 января. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы стран Западной Европы завершили торги в понедельник резким падением, потеряв более 2%, на фоне возросших опасений по поводу последствий для экономики в связи со вспышкой вируса в КНР.
Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к закрытию торгов опустился на 2,26% и составил 414,07 пункта.
Британский индикатор FTSE 100 снизился на 2,29%, германский DAX - на 2,74%, французский CAC 40 - на 2,68%. Итальянский FTSE MIB и испанский IBEX 35 потеряли 2,05% и 2,3% соответственно.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о повышении угрозы распространения коронавируса на мировом уровне, сообщают европейские СМИ. "Очень высокий уровень угрозы - в Китае, высокий - на региональном уровне, высокий - на мировом", - говорится в докладе ВОЗ по ситуации с коронавирусом.
Общее количество умерших от коронавируса в КНР превысило 80 человек. Число пораженных новым вирусом в Китае составляет, по официальным данным, около 2,8 тыс. человек.
На территориях за пределами материковой части страны зафиксированы случаи заражения вирусом в Гонконге, в Макао, на Тайване. Кроме того, случаи заболевания выявлены в Таиланде, в Австралии, в Сингапуре, в Японии, США, Малайзии и Франции, во Вьетнаме, в Непале и Канаде.
Опубликованные в понедельник данные, рассчитываемые исследовательским институтом IFO, показали, что индекс доверия предпринимателей к экономике Германии в январе снизился до 95,9 пункта по сравнению с 96,3 пункта месяцем ранее. Консенсус-прогноз экспертов в среднем предусматривал значение на уровне 97 пунктов, согласно Trading Economics.
Акции производителей товаров класса "люкс" снизились в ходе торгов. Бумаги LVMH потеряли в цене 3,2%, акции Swatch опустились на 2,5%, Burberry - на 4,8%.
Также подешевели бумаги авиакомпаний, работающих с Азией. Котировки акций Air France-KLM упали на 5,6%, Lufthansa - на 4,3%, IAG - на 5,5%.
Капитализация британской нефтяной компании Tullow Oil снизилась на 2,8% на фоне падения цен на нефть.
Акции SEB подешевели на 5,4%, поскольку HSBC ухудшил рекомендацию для бумаг французского производителя бытовой техники.
Служба финансово-экономической информации
business@interfax.ru
finance@interfax.ru
ор аш ки