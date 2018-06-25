Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 25 июня 2018 г. 19:03 25.06.2018 - 19:03

Лондон. 25 июня. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы стран Западной Европы резко снизились в понедельник на опасениях нового витка конфликта между США и Китаем в сфере торговли.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 опустился на 2,04%, до 377,17 пункта.

Британский FTSE 100 упал на 2,24%, французский CAC 40 - на 1,92%, германский DAX - на 2,46%.

Итальянский FTSE MIB потерял 2,44% на новости, что популистская партия из правящей коалиции "Лига", возглавляемая Маттео Сальвини, по всей видимости, укрепила позиции на выборах в местные органы власти Италии.

Как сообщалось, США могут ограничить возможности китайских фирм в плане инвестирования в американские технологические компании, что может стать еще одним шагом на пути эскалации торговой войны с Пекином.

The Wall Street Journal написала со ссылкой на источники, что Минфин США разрабатывает правила, согласно которым компании, которые более чем на 25% принадлежат собственникам из КНР, не смогут приобретать американские бизнесы, имеющие доступ к "важным отраслевым технологиям".

Другая инициатива администрации США предполагает введение дополнительных ограничений на экспорт, чтобы предотвратить утечку технологий в Китай.

Вашингтон может объявить о новых мерах, необходимость которых мотивируется соображениями национальной безопасности, уже до конца недели, пишет WSJ.

"У США есть время до конца недели, чтобы доработать список китайских товаров, на которые будут распространены пошлины, и подтвердить инвестиционные ограничения для китайских предприятий. На этом фоне усиливаются опасения, что мы близки к переломному моменту, после которого мировая торговая война станет неизбежной", - приводит Financial Times мнение главы инвестиционного департамента Interactive Investor Ребекки О'Кифф.

На опасениях, что торговая война между США и Китаем приведет к сокращению спроса на сырье, бумаги Anglo American подешевели на 4,5%, Glencore - на 4,7%, ArcelorMittal - на 2,1%.

Тем временем индекс доверия германских предпринимателей к экономике страны в июне снизился в соответствии с ожиданиями рынка до минимума за год, составив 101,8 пункта. Между тем значение показателя за май было пересмотрено со 102,2 до 102,3 пункта.

Торговый дефицит Испании подскочил в апреле на 154,4% по сравнению с тем же месяцем 2017 года - с 1,2 млрд евро до 3,1 млрд евро, поскольку рост импорта был самым значительным за 13 месяцев.

Вместе с тем в Польше зафиксирован самый низкий уровень безработицы для мая за 28 лет - 6,1% по сравнению с 6,3% в апреле.

Котировки акций нефтегазовых и нефтесервисных компаний снизились на фоне уменьшения нефтяных цен после встречи ОПЕК+ в Вене: BP - на 3,4%, Saipem - на 3,8%, Royal Dutch Shell - на 2,7%, Equinor - на 2,4%, Total S.A. - на 1,5%.

Акции германского автоконцерна Volkswagen AG упали в цене на 3%, Daimler - на 2,9%, французских Renault и Peugeot - более чем на 1,5%. В прошлую пятницу президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон может ввести пошлины на импорт всех автомобилей из Евросоюза на уровне 20%.

Вместе с тем курс ценных бумаг Quilter Plc, специализирующей на управлении состояниями, подскочил на дебютных торгах в Лондоне в понедельник на 8%. Ранее Quilter входила в состав финансовой компании Old Mutual и называлась Old Mutual Wealth Management.

Old Mutual сообщила, что прайсинг IPO прошел на уровне 145 пенсов за акцию, то есть объем вырученных от сделки средств составил около 230 млн фунтов стерлингов.

Капитализация британского оператора спутниковой связи Inmarsat Plc выросла на 4,8% на новости, что французский конкурент Eutelsat рассматривает возможность сделать предложение о ее покупке.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

ыъ йй аш пч

Neuer Inhalt Horizontal Line