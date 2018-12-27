Европейские рынки акций упали в четверг после рождественского перерыва

Этот контент был опубликован 27 декабря 2018 г. 18:05

Лондон. 27 декабря. ИНТЕРФАКС - Большинство фондовых индексов Западной Европы завершили торги в четверг в минусе после рождественского перерыва.

С одной стороны, рекордный за последние восемь лет рост американского рынка акций, зафиксированный в среду, поддержал фондовый рынок Европы. С другой стороны, приостановка работы правительства США, длительность которой остается непредсказуемой, отрицательно сказалась на доверии инвесторов.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 снизился по итогам торгов 27 декабря на 1,7% - до 329,56 пункта. По итогам текущего года индикатор, вероятно, продемонстрирует самое значительное падение с 2008 года: к четвергу он потерял 15,2%.

Большинство европейских бирж были закрыты 24, 25 и 26 декабря в связи с Рождественскими праздниками и возобновили торги в полном объеме торги лишь в четверг.

Британский индекс FTSE 100 и испанский IBEX опустились на 1,5%, германский DAX - на 2,4%, французский CAC 40 - на 0,6%.

Итальянский фондовый индекс FTSE MIB упал на 1,8%, до минимума за более чем два года.

"Мы наблюдаем сочетание нервозности, опасений по поводу экономического роста и неопределенности по поводу Brexit. Ликвидность торгов очень низкая, а политические риски в Европе более существенны", - говорит аналитик Berenberg Ульрих Урбан.

Итальянские гособлигации подешевели, поскольку трейдеры готовились к последним аукционам министерства финансов Италии в уходящем году. В четверг Италия продала 2-летние бонды с нулевым купоном на 2 млрд евро, а в пятницу планируется размещение бумаг со сроками обращения 5 и 10 лет на 5 млрд евро. Доходность 10-летних гособлигаций Италии поднялась на 4 базисных пункта - до 2,87%.

Розничные продажи Испании выросли в ноябре на 1,4% в годовом выражении после повышения на 2,1% месяцем ранее. Динамика показателя соответствовала ожиданиям рынка.

Акции французской инфраструктурной группы Vinci SA подорожали на 0,15%. Ее подразделение Vinci Airports объявило о предстоящей покупке мажоритарной доли участия в компании Gatwick Airport Limited, управляющей аэропортом Гатвик, вторым по величине в Лондоне.

Капитализация швейцарского производителя продуктов питания Nestle упала на 3,8%. Швейцарские фармкомпании Novartis и Roche потеряли соответственно 2% и 3,2% рыночной стоимости.

Котировки бумаг британской телекоммуникационной компании BT Group опустились на 4%, оператора спутниковой связи Inmarsat Plc - на 4,9%.

Цена акций нефтедобывающих компаний BP и Shell снизилась на 2% и 1% соответственно на фоне снижения стоимости нефти.

Лидерами роста европейского рынка акций в четверг стала германская служба доставки еды Delivery Hero, акции которой подскочили на 4,5%, и разработчик ПО для управления предприятиями Sage Group, бумаги которого выросли в цене на 3,5%.

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