Этот контент был опубликован 4 февраля 2020 г. 10:57

Лондон. 4 февраля. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы стран Западной Европы продолжают расти в ходе торгов во вторник после подъема в понедельник.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 12:35 МСК вырос на 1,05% и составил 416,06 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 поднимается на 1,43%, германский DAX - на 1,14%, французский CAC 40 - на 1,24%. Итальянский FTSE MIB и испанский IBEX 35 прибавляют 1,55% и 1,13% соответственно.

Фондовые рынки в мире восстанавливаются после падения, вызванного опасениями в связи со вспышкой коронавируса в Китае. Китайские биржи, которые накануне потеряли более 7% в первый день работы после долгих выходных, перешли к росту.

Трейдеры оценивают меры, направленные на сдерживание распространения заболевания, и его влияние на рост мировой экономики.

"Рынки успокаиваются, поскольку случаи заражения коронавирусом за пределами Китая не вызывают тревоги, и мы ожидаем, что власти страны примут новые меры, чтобы поддержать экономику, что имело бы положительные последствия для всего мира", - сказал инвестиционный директор ATL Capital в Мадриде Игнасио Кантос, которого цитирует агентство Bloomberg.

По его словам, особенно высоко были бы оценены налоговые меры.

В Китае по состоянию на 00:00 часов по местному времени вторника (19:00 МСК понедельника) число заболевших пневмонией составило 20 тыс. 438 человек, смертельный исход зафиксирован в 425 случаях, сообщил Госкомитет КНР по делам здравоохранения.

В Гонконге зарегистрирован первый летальный исход от нового типа коронавируса, сообщил телеканал TVB. Это второй случай летального исхода от нового типа коронавируса за пределами материкового Китая.

Внимание инвесторов в Европе также приковано к заявлениям Лондона и Брюсселя в преддверии начала торговых переговоров. В понедельник британский премьер Борис Джонсон заявил, что Лондон вполне может заключить с ЕС соглашение о свободной торговле и при этом не обязываться выполнять единые экономические и социальные нормы.

Координатор ЕС на переговорах с Великобританией о будущих отношениях Мишель Барнье, в свою очередь, подчеркнул, что вопрос присоединения Великобритании к социальной и регламентной модели ЕС будет главным для будущих отношений Лондона и Брюсселя.

Акции горнодобывающих компаний дорожают на фоне роста цен на металлы. Котировки акций горнодобывающей Anglo American растут на 3,1%.

Бумаги швейцарской горнодобывающей и трейдинговой компании Glencore дорожают на 4,6%. Компания сообщила, что ее план восстановления добычи меди в Африке успешно выполняется. Помимо этого, в совет директоров Glencore вошел бывший глава китайской горнодобывающей компании China Molybdenum Калидас Мадхавпедди.

Акции британской нефтедобывающей компании BP дорожают на 4,6%. Компания зафиксировала убыток в четвертом квартале 2019 года из-за списаний, связанных, главным образом, с отделением активов. Чистая прибыль по итогам 2019 года упала на 21%, но превзошла ожидания аналитиков.

Бумаги Just Eat Takeaway.com, объединенной компании нидерландского сервиса доставки еды Takeaway.com NV и британской Just Eat, дорожают на 3,1% после их вывода на Лондонскую фондовую биржу в понедельник.

Лидером падения является британский разработчик программного обеспечения Micro Focus International, акции которого падают на 13,8%. Председатель совета директоров компании Кевин Лузмор объявил о своей отставке после публикации отчетности за 2019 год.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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