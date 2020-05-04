Этот контент был опубликован 4 мая 2020 г. 16:33

Брюссель. 4 июня. ИНТЕРФАКС - Европейский союз, в том числе Германия и Франция выделят, на борьбу с коронавирусом более 2 млрд евро, соответствующие заявления лидеры стран ЕС сделали на проходящей в понедельник видеоконференции спонсоров.

О выделении Евросоюзом 1 млрд евро сказала в своем выступлении глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйнен.

Канцлер Германии Ангела Меркель сообщила, что ФРГ спонсирует 525 млн евро, а президент Франции Эмманюэль Макрон информировал, что перечислит на цели борьбы с вирусом 500 млн евро.

Все средства от коронавируса, включая созданную в перспективе вакцину, медикаменты и наборы тестов для выявления коронавируса должны быть доступными для всех стран мира, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

"Эти новые инструменты помогут нам полностью контролировать пандемию и должны рассматриваться как глобальные общественные блага, доступные для всех", - сказал он.

Организаторами встречи выступили Евросоюз, не входящие в ЕС Великобритания и Норвегия, а также Япония, Канада и Саудовская Аравия. Средства, как ожидается, должны быть собраны в течение нескольких недель или месяцев при поддержке Всемирного банка, Фонда Билла и Мелинды Гейтс и некоторых состоятельных людей мира.

Цель встречи - собрать не менее 7,5 млрд евро ($8,2 млрд) для исследований в области создания вакцины и лечения коронавируса.

1гк ав

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