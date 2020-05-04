Брюссель. 4 июня. ИНТЕРФАКС - Европейский союз, в том числе Германия и Франция выделят, на борьбу с коронавирусом более 2 млрд евро, соответствующие заявления лидеры стран ЕС сделали на проходящей в понедельник видеоконференции спонсоров.
О выделении Евросоюзом 1 млрд евро сказала в своем выступлении глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйнен.
Канцлер Германии Ангела Меркель сообщила, что ФРГ спонсирует 525 млн евро, а президент Франции Эмманюэль Макрон информировал, что перечислит на цели борьбы с вирусом 500 млн евро.
Все средства от коронавируса, включая созданную в перспективе вакцину, медикаменты и наборы тестов для выявления коронавируса должны быть доступными для всех стран мира, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.
"Эти новые инструменты помогут нам полностью контролировать пандемию и должны рассматриваться как глобальные общественные блага, доступные для всех", - сказал он.
Организаторами встречи выступили Евросоюз, не входящие в ЕС Великобритания и Норвегия, а также Япония, Канада и Саудовская Аравия. Средства, как ожидается, должны быть собраны в течение нескольких недель или месяцев при поддержке Всемирного банка, Фонда Билла и Мелинды Гейтс и некоторых состоятельных людей мира.
Цель встречи - собрать не менее 7,5 млрд евро ($8,2 млрд) для исследований в области создания вакцины и лечения коронавируса.
1гк ав