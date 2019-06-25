Этот контент был опубликован 25 июня 2019 г. 11:17

Брюссель. 25 июня. ИНТЕРФАКС - Министры обороны НАТО, собирающиеся 26-27 июня на совещание в Брюсселе, обсудят прогресс в распределении финансовой нагрузки государств-членов по оборонным расходам, заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

"Сегодня мы впервые публикуем данные по оборонным расходам по всей НАТО на 2019 год. Я могу объявить, что реальное увеличение расходов в 2019 году в европейских странах НАТО и Канаде составляет 3,9%", - сказал Столтенберг во вторник на пресс-конференции в Брюсселе.

Он отметил, что НАТО необходимо продолжать инвестиции в безопасность, чтобы его сдерживание и оборона были эффективными.

По словам генсека, в течение пяти лет подряд происходило увеличение оборонных расходов НАТО. К концу следующего года дополнительный вклад европейских стран организации и Канады составит в общей сложности более $100 млрд с 2016 года.

Кроме того, все большее число стран НАТО достигает показателя оборонных расходов в 2% ВВП. В штаб-квартире организации ожидают, что в этом году восемь стран альянса будет выделять, по меньшей мере, 2% ВВП на оборону. В 2014 году таких стран было три, отметил Столтенберг. "Большинство союзников планируют достичь двух процентов к 2024 году", - добавил генсек НАТО.

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