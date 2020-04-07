Этот контент был опубликован 7 апреля 2020 г. 12:41

*** Группа врачей и медсестер из Румынии и Норвегии направляется в Милан и Бергамо

Брюссель. 7 апреля. ИНТЕРФАКС - ЕС через свой механизм гражданской защиты оказывает помощь Италии в борьбе против пандемии коронавируса, сообщил во вторник член Еврокомиссии по антикризисному управлению Янез Ленарчич.

"Я благодарю Румынию, Норвегию и Австрию за то, что они пришли на помощь Италии в трудное для всего континента время. Это солидарность ЕС в действии. Наш Координационный центр ЕС по реагированию на чрезвычайные ситуации работает круглосуточно со всеми государствами-членами, чтобы обеспечить направление помощи туда, где она больше всего нужна", - заявил еврокомиссар, представляя в Брюсселе эту инициативу.

Он объявил, что группа европейских врачей и медсестер из Румынии и Норвегии, сформированная через механизм гражданской защиты ЕС, немедленно направляется в Милан и Бергамо, чтобы помочь итальянскому медицинскому персоналу, работающему по борьбе с коронавирусом.

Австрия через этот механизм направит в Италию более 3 тыс. литров дезинфицирующего средства. Еврокомиссия будет координировать и финансировать эту европейскую помощь.

Италия также активировала спутниковую систему ЕС Copernicus для картографии, связанной с чрезвычайной ситуацией COVID-19.

В минувший понедельник Италия также получила средства индивидуальной защиты при участии Координационного центра ЕС по чрезвычайным ситуациям. Несколько государств-членов ЕС отправили в Италию защитное снаряжение, такое как маски, комбинезоны и аппараты искусственной вентиляции легких, а также приняли итальянских пациентов для лечения в своих странах, сообщают в Еврокомиссии.

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