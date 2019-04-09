Этот контент был опубликован 9 апреля 2019 г. 10:22

Брюссель. 9 апреля. ИНТЕРФАКС - Министр по европейским делам председательствующей в ЕС Румынии Джордже Чьямба во вторник заявил, что страны ЕС ждут объяснений от Британии насчет необходимости продления сроков Brexit.

"Для нас важно понять, почему Великобритания нуждается в том, чтобы быть членом ЕС дольше, чем планировалось", - сказал Дж.Чьямба журналистам перед встречей европейских министров в Люксембурге.

"Мы находились в такой же ситуации две недели назад. Мы не можем позволить обсуждать один и тот же вопрос каждые две недели без предоставления определенного плана (со стороны Британии - ИФ)", - подчеркнул он.

Схожие мнения высказали представители Франции, Германии и Ирландии.

"Все (члены ЕС - ИФ) на этой неделе готовы принять (позицию Британии - ИФ) относительно продления сроков Brexit, однако они, несомненно, хотели бы видеть также план дальнейших действий", - считает министр иностранных дел Ирландии Саймон Ковни.

Госминистр по делам Европы в МИД ФРГ Михаэль Рот также потребовал от Британии "существенных шагов" по вопросу Brexit.

"До сих пор ничего не изменилось. Мы находимся в очень печальной ситуации вокруг Brexit", - сказал германский министр.

По его словам, решение об отсрочке Brexit должно быть принято с учетом строгих критериев.

В свою очередь, госсекретарь по европейским делам при МИД Франции Амели де Моншален заявила, что европейские страны примут решение о возможной отсрочке Brexit в среду на саммите ЕС, однако ждут от Лондона предоставления конкретного плана.

Тема Brexit будет обсуждаться на саммите ЕС 10 апреля. На нем, как ожидается, премьер Великобритании Тереза Мэй попросит о продлении крайнего срока выхода из ЕС до конца июня. Британское правительство согласовало с ЕС соглашение об условиях Brexit, однако в Палате общин пока отказываются его одобрить. Это повышает риск выхода Великобритании из ЕС вообще без какого бы то ни было соглашения.

1тэ гк

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