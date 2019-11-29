Этот контент был опубликован 29 ноября 2019 г. 12:53

Брюссель. 29 ноября. ИНТЕРФАКС - Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг объявил новые показатели расходов альянса на оборону на пресс-конференции в Брюсселе по случаю предстоящего на следующей неделе в Лондоне саммита альянса.

По его словам, речь идет о пятом подряд годе последовательного увеличения расходов на оборону европейских членов НАТО и Канады.

"В 2019 году бюджет вырос на 4,6% в реальном выражении. К концу следующего года европейские члены НАТО и Канада инвестируют свыше $100 млрд с 2016 года. И цифра расходов сегодня составляет $130 млрд", - сообщил Столтенберг.

"Когда лидеры стран НАТО встречались в прошлом году в Брюсселе, они решили развивать национальные планы. Сегодня они представили доработанные планы, и мы видим результаты. Основываясь на этих планах, могу объявить, что совместное увеличение расходов (европейских государств и Канады - ИФ) на оборону к концу 2024 года составит $400 млрд. Это огромное достижение. И это укрепляет НАТО", - заявил генсек.

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