Этот контент был опубликован 11 ноября 2019 г. 8:52

Париж. 11 ноября. ИНТЕРФАКС - Лидеры европейских ультраправых партий приветствуют успех испанской партии Vox крайне правого толка на внеочередных всеобщих выборах в Испании, которые состоялись в воскресенье.

В частности, свои поздравления направила лидер французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен. По ее словам, партия Vox добилась "молниеносного успеха".

"Браво лидеру партии Сантьяго Абаскалю за его впечатляющую оппозиционную работу, которая приносит плоды спустя всего лишь несколько лет", - написала Ле Пен в Twitter.

Лидер нидерландской националистической "Партии свободы" Герт Вилдерс в свою очередь разместил в Twitter свою фотографию с Абаскалем и написал по-испански: "Поздравляю".

Лидер крайне правой итальянской партии "Лига" Маттео Сальвини также опубликовал в Twitter свою фотографию с лидером Vox и поздравил его с "большим успехом".

Сам глава Vox назвал результат своей партии "самым значимым политическим успехом, который когда-либо был в Испании".

"Еще 11 месяцев назад мы не были представлены ни в каких региональных законодательных органах в Испании. Сегодня мы стали третьей по размеру партией в Испании (представленной в парламенте - ИФ)", - сказал Абаскаль.

Согласно последним данным, партия Vox получает 52 места, тогда как до этого у нее было лишь 24 места. Таким образом, Vox становится третьей по численности силой в испанском парламенте.

Vox занимает жесткую позицию по Каталонии и требует запрета всех партий, выступающих за независимость этого региона". На фоне каталонского кризиса Vox в апреле стала первой крайне правой партией, получившей места в парламенте Испании с 1975 года.

На основании 99% подсчитанных голосов, испанские социалисты получают 120 мест в новом составе парламента, консервативная Народная партия - 87 мест.

Социалисты, таким образом, не смогли обеспечить себе большинство в парламенте, и теперь им придется вести переговоры о создании коалиционного правительства.

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