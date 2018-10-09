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Этот контент был опубликован 9 октября 2018 г. 18:23 09.10.2018 - 18:23

Лондон. 9 октября. ИНТЕРФАКС - Европейские фондовые индексы завершили в плюсе торги во вторник благодаря подъему цен на нефть.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 вырос по итогам торгов на 0,19% - до 372,93 пункта.

Британский FTSE 100 прибавил 0,06%, французский CAC 40 - 0,35%, германский DAX - 0,25%. Испанский IBEX 35 вырос на 0,67%, итальянский FTSE MIB - на 1,07%.

Котировки акций нефтекомпаний поднялись во вторник вслед за повышением цен на нефть: бумаги Total подорожали на 1,4%, Royal Dutch Shell - на 1%, BP - на 0,4%. Brent на закрытие торгов в Европе повысилась в цене более чем на 1%, WTI - на 0,8%.

Между тем на рынки продолжают оказывать давление усиливающиеся противоречия в торговых отношениях США и Китая, пишет MarketWatch. Госсекретарь США Майкл Помпео накануне заявил о "фундаментальных разногласиях" с министром иностранных дел Китая, с которым он встречался в Пекине.

Ранее министр иностранных дел КНР Ван И обвинил США в эскалации торгового спора с Китаем, а также во вмешательстве во внутренние дела страны, отметив, что это подорвало взаимное доверие между Пекином и Вашингтоном.

Кроме того, Международный валютный фонд (МВФ) накануне понизил прогноз роста мирового ВВП впервые с 2016 года. Прогноз глобального экономического подъема в 2018-2019 гг. был ухудшен фондом до 3,7% в год с 3,9%. Снижение прогноза коснулось стран с формирующимся рынком и развивающихся стран: в 2018 году, по оценкам фонда, рост ВВП составит 4,7% (ранее оценивался в 4,9%), в 2019 году - также 4,7% вместо 5,1%.

Бумаги UniCredit подорожали по итогам торгов на 1,2%, Banca Monte dei Paschi di Siena - подешевели на 1,8%.

Также выросли цены акций горнодобывающих компаний - BHP (+1,4%), Rio Tinto (+1,6%), Anglo American (+2,8%).

Стоимость бумаг Airbus SE снизилась на 1,1%. Накануне стало известно, что новым гендиректором европейского авиастроительного концерна станет Гийом Фори, который займет этот пост после годового собрания акционеров 10 апреля 2019 года.

Акции Daimler потеряли в цене 0,1%. Германский автопроизводитель ведет переговоры с китайской Zhejiang Geely Holding Group о создании СП в равных долях, которое будет предлагать в КНР услуги каршеринга и райдшеринга.

Котировки акций британских ритейлеров продемонстрировали разнонаправленную динамику во вторник после публикации данных Британского консорциума ритейлеров (British Retail Consortium, BRC) о розничных продажах в Великобритании.

Согласно данным BRC розничные продажи в стране в сентябре выросли на 0,7% по сравнению с тем же периодом годом ранее - минимальными темпами за пять месяцев. В августе повышение продаж составило 1,3%.

Сопоставимые продажи упали на 0,2% относительно сентября прошлого года после увеличения на 0,2% в августе.

Сопоставимые продажи продуктов питания в июле-сентябре выросли на 2,3% в годовом выражении, непродовольственных товаров - снизились на 1,6%.

Акции Tesco выросли в цене на 2,5%, Marks & Spencer прибавили 0,5%, Kingfisher - 0,8%, бумаги J Sainsbury потеряли 0,1%.

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