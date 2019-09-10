Этот контент был опубликован 10 сентября 2019 г. 19:46

Лондон. 10 сентября. ИНТЕРФАКС - Европейские фондовые индексы в основном выросли по итогам довольно волатильной сессии во вторник.

Поддержку рынку оказали ожидания смягчения политики Европейским центральным банком на заседании в четверг, а также сигналы о том, что Китай хотел бы избежать дальнейшей эскалации торговой войны.

Заместитель председателя Госсовета КНР Лю Хэ заявил во вторник в ходе встречи с главой Citigroup Майклом Корбатом, что торговая война не отвечает интересам ни Китая, ни США.

Кроме того, Китай, стремясь продемонстрировать желание сделать экономику более открытой, объявил об отмене ограничений, установленных для иностранных инвесторов на рынке акций и облигаций.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к закрытию рынка поднялся на 0,1% и составил 386,44 пункта.

Британский индекс FTSE 100 увеличился на 0,4%, германский DAX - также на 0,4%, французский CAC 40 - на 0,1%, испанский IBEX 35 - на 0,8%, итальянский FTSE MIB снизился на 0,6%.

ЕЦБ проведет очередное заседание в четверг, и инвесторы ожидают от него, как снижения ставок, так и принятия других мер для стимулирования экономического подъема.

Более 80% экономистов, опрошенных Bloomberg, ожидает, что ЕЦБ объявит о запуске программы количественного смягчения (QE) на предстоящем заседании. Кроме того, эксперты ожидают, что европейский Центробанк уменьшит ставку по депозитам на 10 базисных пунктов - до минус 0,5% в четверг и предпримет второе снижение ставки в декабре.

Тем не менее, ожидания смягчения политики ЕЦБ несколько ослабли, отмечает Гарет Исаак, главный инвестиционный директор Invesco, отвечающий за рынки активов с фиксированной доходностью.

По его словам, некоторое время назад, трейдеры закладывали в котировки акций возможность снижения ставки в еврозоне сразу на 20 базисных пунктов. Однако ситуация в экономике еврозоны не столь плоха, как предполагалось, и это может ограничить объем стимулов, который позволит себе ЕЦБ, говорит эксперт.

В отличие от США, где инвесторы справедливо уверены в готовящемся снижении ставок Федрезервом, в Европе инвесторы скептически оценивают масштаб стимулов ЕЦБ, отмечает аналитик CMC Markets Дэвид Мэдден.

"ЕЦБ не подтверждает свои намерения, а без этого рынок вынужден занимать выжидательную позицию", - цитирует эксперта Dow Jones.

Акции Barclays подорожали на 4,9%. Второй по величине активов банк Великобритании сообщил, что зарезервирует еще около 1,6 млрд фунтов стерлингов ($2 млрд) на выплаты компенсаций по делу о навязывании клиентам контрактов страхования платежеспособности заемщика (так называемые payment protection insurance, PPI).

Ранее Royal Bank of Scotland (RBS) и Lloyds также сообщили, что получили крупный объем требований о выплатах в рамках дела о навязывании PPI перед истечением срока подачи таких заявок 29 августа. Трейдеры позитивно реагируют на эти новости, поскольку они показывают конечную сумму затрат банков на выплаты по этому делу.

Стоимость бумаг Lloyds Banking Group во вторник выросла на 4,3%, RBS - на 2,2%.

Акции французской энергетической компании EDF упали в цене на 6,8% после того, как она сообщила, что ключевые элементы оборудования неуказанного числа атомных реакторов, которыми она управляет, изготовлены с отклонениями от технических стандартов.

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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