Этот контент был опубликован 14 марта 2019 г. 18:05

Лондон. 14 марта. ИНТЕРФАКС - Европейские фондовые индексы выросли в четверг в ожидании дальнейших шагов Великобритании в связи с готовящимся выходом страны из Евросоюза.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к закрытию рынка увеличился на 0,8%, до 378,52 пункта.

Британский индекс FTSE 100 поднялся на 0,4%, французский CAC 40 - на 0,8%, германский DAX - на 0,1%. Испанский IBEX 35 прибавил 0,2%, итальянский FTSE MIB - 0,6%.

Как сообщалось, Палата общин британского парламента в среду проголосовала против выхода страны из Евросоюза без соглашения с Брюсселем. В четверг законодатели проведут голосование по инициативе, которая предлагает добиваться переноса Brexit на более поздний срок.

В случае, если депутаты поддержат эту инициативу, премьер-министр страны Тереза Мэй отправится в Брюссель, чтобы официально просить власти Евросоюза о переносе Brexit.

Пресс-секретарь британского премьера Джеймс Слэк заявил в четверг, что Т.Мэй готова организовать третье голосование по соглашению об условиях Brexit в парламенте, если решит, что сможет добиться одобрения документа депутатами.

"Трейдеры оценивают последние события в Великобритании в позитивном свете, полагая, что вероятность мягкого Brexit увеличилась", - говорит Лин Грэхем-Тэйлор из Rabobank.

"Тот факт, что сценарий "жесткого Brexit" не рассматривается, дает некоторое облегчение", - цитирует MarketWatch Наима Аслама из Think Markets UK.

Тем временем Институт экономических исследований IFO снова ухудшил прогноз роста ВВП Германии на 2019 год, отметив проблемы автомобильной отрасли, торможение мировой экономики и неопределенность, связанную с Brexit.

Эксперты IFO теперь ожидают увеличения экономики ФРГ по итогам текущего года на 0,6% вместо прогнозировавшихся в декабре 1,1%. Оценка роста за 2018 год снижена с 1,5% до 1,4%.

Как стало известно в четверг, потребительские цены в Германии в феврале выросли на 1,7% в годовом выражении и поднялись на 0,5% по сравнению с январем. Изменения обоих показателей совпали с предварительными данными и средними прогнозами аналитиков.

Потребительские цены во Франции в прошлом месяце выросли на 1,6% по сравнению с тем же месяцем прошлого года и увеличились на 0,1% к январю. Предварительные данные указывали на годовую инфляцию на уровне 1,5% и повышение потребительских цен на 0,1% относительно января.

Цена бумаг Deutsche Lufthansa AG упала на 6%. Вторая по величине авиакомпания в Европе сократила чистую прибыль в четвертом квартале 2018 года почти на 39%, а также зафиксировала небольшое снижение по итогам года в целом на фоне роста топливных затрат и падения цен на авиабилеты.

Кроме того, авиаперевозчик принял решение замедлить расширение пассажировместимости в летний период до 1,9% с ранее планировавшихся 3,8%, чтобы поддержать цены.

Котировки акций Assicurazioni Generali выросли на 1,2%. Крупнейшая страховая компания Италии увеличила чистую прибыль по итогам 2018 года до 2,31 млрд евро по сравнению с 2,11 млрд евро в 2017 году. Также руководство Generali объявило об увеличении дивидендов за 2018 год на 6% - до 0,9 евро на акцию против 0,85 евро на акцию в 2017 году.

Курс акций RWE AG, лидирующей генерирующей компания Германии, поднялся на 2,4%. Чистая прибыль компании в 2018 году рухнула до 335 млн евро с 1,9 млрд евро годом ранее, а выручка снизилась до 13,53 млрд с 13,95 млрд евро. Вместе с тем компания предложила выплатить дивиденды в размере 0,7 евро на акцию за 2018 год и увеличить выплаты до 0,8 евро на акцию в 2019 году.

Рыночная стоимость Casino Guichard-Perrachon уменьшилась на 3%. Французский ритейлер сообщил о снижении чистой прибыли за прошлый год на 9,4%, до 318 млн евро, и о сокращении выручки на 2,4%, до 36,6 млрд евро.

Котировки акций горнодобывающих компаний снизились по итогам торгов вслед за снижением цен на металлы на слабых статданных из Китая.

Бумаги BHP, Rio Tinto и Anglo American подешевели соответственно на 1,5%, 0,3% и 3,6%, стоимость акций сталелитейной компании ArcelorMittal опустилась на 2,4% по итогам торгов в Амстердаме.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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