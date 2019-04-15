Этот контент был опубликован 15 апреля 2019 г. 19:21

Лондон. 15 апреля. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы стран Западной Европы в основном выросли в понедельник, инвесторы продолжали оценивать сигналы о ходе американо-китайских торговых переговоров, а также корпоративные новости.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к закрытию рынка поднялся на 0,15% - до 388,1 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 не изменился по итогам торгов, германский DAX увеличился на 0,17%, французский CAC 40 - на 0,11%, испанский IBEX 35 - на 0,3%, итальянский FTSE MIB - на 0,16%.

На минувших выходных министр финансов США Стивен Мнучин сообщил о существенном прогрессе в переговорах с Китаем, отметив, что стороны "приближаются к финальному раунду".

На полях мероприятия, организованного Международным валютным фондом (МВФ) в Вашингтоне, С.Мнучин заявил журналистам, что он и торговый представитель США Роберт Лайтхайзер на текущей неделе проведут две телеконференции со своими китайскими партнерами. При этом стороны обсуждают необходимость дальнейших личных встреч, добавил он.

"Ожидания, что США и Китай заключат сделку, продолжают расти, и некоторые эксперты считают возможным объявление о сделке на этой неделе, - отмечает президент Sevens Report Том Эссайе. - Однако стоит напомнить, что вероятность заключения сделки уже заложена в фондовые рынки, поэтому в центре внимания вопрос о том, когда введенные ранее пошлины будут отменены".

Тем временем, источники агентства Bloomberg сообщили в понедельник, что Вашингтон не намерен отказываться от ранее введенных пошлин на товары китайского экспорта объемом $50 млрд даже в случае заключения торгового соглашения.

При этом Вашингтон хотел бы, чтобы Пекин перенес пошлины с товаров американского экспорта объемом $50 млрд, включая сельхозпродукцию, введенные в июле прошлого года в качестве ответных мер на действия США, на несельскохозяйственные товары. Это позволило бы администрации президента США Дональда Трампа представить финальное торговое соглашение как свою победу для фермеров в преддверии выборов 2020 года, отмечают источники.

Котировки акций европейских банков выросли в понедельник благодаря сильной отчетности JPMorgan Chase & Co. и Wells Fargo, обнародованной в минувшую пятницу.

Стоимость бумаг BNP Paribas по итогам торгов увеличилась на 1,2%, UniCredit - на 0,7%, Commerzbank - на 1,4%, Deutsche Bank - на 0,4%.

Объединение с Commerzbank может стоить Deutsche Bank потерянной выручки в размере 1-1,5 млрд евро, сообщили источники Bloomberg, ссылающиеся на оценки Deutsche Bank.

Акции рекламного холдинга Publicis Groupe SA подорожали на 1,2% на новости о приобретении им компании Epsilon, поставщика маркетинговых решений, у американской Alliance Data Systems Corp. (ADS) за $4,4 млрд. Сделка станет крупнейшей в истории Publicis.

Также на выходных Publicis отчиталась о росте выручки в первом квартале 2019 года до 2,12 млрд евро против 2,08 млрд евро за аналогичный период предыдущего года. Тем не менее, в органическом выражении показатель снизился на 1,6%.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

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