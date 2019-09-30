Этот контент был опубликован 30 сентября 2019 г. 20:46

Лондон. 30 сентября. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы Западной Европы преимущественно выросли по итогам торгов в понедельник, завершив квартал в положительной зоне.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 поднялся на 0,35%, до 393,15 пункта. За квартал он прибавил 2,2%.

Германский индикатор DAX вырос на 0,38%, французский CAC 40 прибавил 0,66%, британский FTSE 100 снизился на 0,24%. Испанский IBEX и итальянский FTSE MIB прибавили 0,66% и 0,41% соответственно.

Инвесторы продолжали следить за ходом торгового конфликта США и Китая.

На прошлой неделе агентство Bloomberg сообщило, что чиновники США обсуждают ряд мер, включая принудительный делистинг китайских компаний с американских бирж и ограничения на американские инвестиции в компании КНР. Однако администрация президента США Дональда Трампа опровергла это сообщение. В электронном письме агентству официальный представитель американского Минфина Моника Кроули сообщила, что власти на текущий момент "не рассматривают блокировку листинга акций китайских компаний на фондовом рынке США".

Также участники рынков анализировали статданные из еврозоны.

Количество безработных в Германии в сентябре 2019 года сократилось на 10 тыс. - до 2,276 млн человек, свидетельствуют данные Федерального агентства по трудоустройству ФРГ. При этом падение числа безработных было зафиксировано впервые за пять месяцев. Безработица в ФРГ в этом месяце осталась на уровне 5%, вблизи рекордно низкой отметки. Эксперты, опрошенные Bloomberg, ожидали повышения числа безработных на 5 тыс. и прогнозировали сохранение безработицы на прежнем уровне.

Розничные продажи в Германии в августе выросли на 0,5% относительно предыдущего месяца, свидетельствуют данные Федерального статистического агентства страны (Destatis). Показатель совпал с консенсус-прогнозом экспертов, опрошенных Bloomberg. Данные о падении розничных продаж за июль были пересмотрены в лучшую сторону - до 0,8% с 2,2%.

Потребительские цены в Германии, гармонизированные со стандартами Евросоюза, в сентябре выросли на 0,9% в годовом выражении после подъема на 1% в августе, согласно предварительным данным Destatis. Рост показателя стал минимальным с ноября 2016 года. Цены снизились на 0,1% относительно августа. Эксперты в среднем ожидали повышения потребительских цен в Германии на 1% в годовом выражении и нулевого изменения относительно предыдущего месяца.

Тем временем безработица в 19 странах еврозоны в августе опустилась до 7,4% с 7,5% в июле, свидетельствуют данные Статистического управления Европейского союза. Это минимальный показатель с мая 2008 года. Аналитики ожидали сохранения показателя на июльском уровне. Количество безработных в еврозоне в августе сократилось на 115 тыс. по сравнению с июлем и составляло 12,169 млн человек.

Снижение ВВП Великобритании во втором квартале 2019 года по сравнению с предыдущими тремя месяцами составило 0,2%, согласно окончательным данным Национального статистического управления (ONS). Показатель совпал с предварительными данными и с прогнозами рынка. В годовом выражении ВВП вырос на 1,3%. Оценка была повышена по сравнению с предварительными данными, указавшими на подъем на 1,2%. Эксперты не ожидали пересмотра показателя.

Акции британской группы компаний Whitbread Plc подешевели на 3,9% на фоне снижения их рейтинга аналитиками Barclays.

Цена бумаг шведской фармкомпании Orphan Biovitrum упала на 5,6% после того, как компания объявила о приобретении Dova Pharmaceuticals.

Бумаги французской Electricite de France (EDF) выросли на 1,9%, поскольку компания сообщила, что получит компенсацию в размере примерно 400 млн евро за досрочное закрытие атомной электростанции.

Рыночная стоимость Royal Dutch Shell PLC снизилась на 1%, так как британско-нидерландская нефтяная компания сообщила, что может зафиксировать в третьем квартале дополнительные списания в размере от $250 млн до $350 млн. Объем добычи нефти и газа Shell в третьем квартале, как ожидается, составит 2,6-2,7 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки (б/с), а объем продаж нефтепродуктов - 6,7-7,4 млн б/с.

Капитализация BP PLC уменьшилась на 0,7% на фоне новостей о том, что гендиректор компании Боб Дадли готовится уйти в отставку. По информации телеканала Sky News, об уходе Дадли может быть объявлено в конце октября, когда BP опубликует отчетность за третий квартал. Претендентом на его должность считается Бернард Луней, он работает в BP с 1991 года и сейчас отвечает за добычу.

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