Этот контент был опубликован 13 сентября 2019 г. 19:19

Лондон. 13 сентября. ИНТЕРФАКС - Европейские фондовые индексы выросли в пятницу и завершили неделю подъемом благодаря смягчению денежно-кредитной политики Европейским центральным банком (ЕЦБ).

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к закрытию рынка в пятницу поднялся на 0,3% - до 391,79 пункта. За неделю индикатор прибавил 1,2%.

Британский FTSE 100 вырос по итогам торгов на 0,3%, германский DAX - на 0,5%, французский CAC 40 - на 0,2%. Испанский IBEX 35 набрал 0,6%, итальянский FTSE MIB - 0,4%.

За неделю FTSE 100 увеличился на 1,2%, DAX - на 2,3%, CAC 40 - на 0,9%, IBEX - на 1,6%, FTSE MIB - на 1,1%.

Как сообщалось, ЕЦБ по итогам заседания в четверг снизил процентную ставку по депозитам на 10 базисных пунктов, до минус 0,5% годовых. Также руководство ЕЦБ объявило о решении ввести многоуровневую систему применения ставки по депозитам. Согласно новой системе, часть депозитов, размещаемых банками в ЕЦБ, будет освобождена от отрицательной ставки. Такая мера призвана смягчить негативные последствия снижения ставки для банков еврозоны.

Кроме того, ЕЦБ анонсировал возобновление программы покупки активов с 1 ноября. Объем покупок составит 20 млрд евро в месяц.

Акции европейских банков подорожали в пятницу, индикатор банковского сектора в Stoxx Europe 600 подскочил на 2,7%.

Стоимость бумаг Banco de Sabadell подскочила на 7,8%, CaixaBank - на 7,3%, Commerzbank - на 5,9%, Lloyds Banking Group - на 5,2%, BNP Paribas - на 2,5%.

Поддержку европейским рынкам также оказали сигналы потепления атмосферы торговых переговоров США и Китая.

Правительство КНР в пятницу приняло решение возобновить закупку некоторых объемов соя-бобов и свинины, а также других сельскохозяйственных товаров в США и освободить эти категории товаров от дополнительных импортных пошлин, сообщило агентство "Синьхуа" со ссылкой на министерство торговли КНР.

"Есть надежда, что США ответят взаимностью на жест доброй воли со стороны Китая, приняв реальные меры", - написал редактор издания Global Times Ху Сицзинь, за словами которого внимательно следят трейдеры, учитывая его связи с властями КНР.

Ранее на этой неделе президент США Дональд Трамп отложил повышение пошлин на китайские товары стоимостью $250 млрд на две недели ввиду празднования 70-летия КНР.

По данным агентства Bloomberg, ссылающегося на информированные источники, советники Трампа рассматривают возможность заключения временного соглашения с КНР, которое позволит им избежать запланированного на декабрь повышения пошлин на популярные потребительские товары, включая смартфоны и ноутбуки.

Котировки акций горнодобывающих компаний Европы выросли в пятницу благодаря росту цен на медь, алюминий, цинк, свинец и железную руду в связи с повышением оптимизма в отношении переговоров США и Китая, а также стимулирующих мер ЕЦБ.

Бумаги Antofagasta подскочили в цене на 5,1%, Rio Tinto - на 2,2%, BHP - на 1,8%.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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