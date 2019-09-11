Этот контент был опубликован 11 сентября 2019 г. 19:19

Лондон. 11 сентября. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы стран Западной Европы выросли в среду в преддверии заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ).

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к закрытию рынка в среду поднялся на 0,9% и составил 389,71 пункта.

Британский индекс FTSE 100 вырос на 0,96%, германский DAX - на 0,74%, французский CAC 40 - на 0,44%, итальянский FTSE MIB - на 0,1%, испанский IBEX 35 - снизился на 0,2%.

ЕЦБ понизит ставку по депозитам коммерческих банков и вернется к программе выкупа активов по итогам сентябрьского заседания, полагает большинство аналитиков.

Согласно консенсус-прогнозу, ставка по депозитам будет снижена на 10 базисных пунктов, до минус 0,5%. Аналогичное снижение ожидается также в декабре. При этом базовая ставка по кредитам будет оставлена на нулевом уровне, ставка по маржинальным кредитам - на уровне 0,25%.

Между тем эксперты Goldman Sachs полагают, что снижение ставки по депозитам составит сразу 20 б.п. По их мнению, это уменьшит средний показатель прибыли европейских банков в расчете на акцию примерно на 6%.

Чтобы смягчить негативное влияние отрицательной ставки на прибыль банков, ЕЦБ может ввести систему, при которой депозиты меньше определенной суммы будут освобождены от отрицательной ставки. Такой подход применяется в Швейцарии, Дании и Японии, где ставки по депозитам также ниже нуля. Аналитики Goldman считают, что это компенсирует удар по прибыли банков примерно на треть.

Также центробанк, вероятнее всего, анонсирует возобновление программы выкупа государственных и корпоративных бондов для дальнейшего стимулирования европейской экономики, прогнозируют аналитики. Некоторые члены руководства ЕЦБ с осторожностью высказывались по данному вопросу, выразив сомнение в необходимости столь агрессивных стимулирующих мер.

"Хотя заседание ЕЦБ на этой неделе, похоже, станет одним из самых непредсказуемых за последние годы, вопрос заключается не в том, смягчит ли регулятор монетарную политику, а в том, какой конкретно набор мер одобрит его руководство", - сказал Марчел Александрович из Jefferies, слова которого приводит MarketWatch.

На следующей неделе пройдет заседание Федеральной резервной системы США. Рынок в целом уверен в том, что оно завершится снижением федеральной ставки по кредитным средствам на 0,25 процентного пункта, до 1,75-2%.

Между тем опасения эскалации торговых противоречий США и Китая отошли на второй план.

Во вторник стало известно, что Китай освободит от пошлин ряд импортируемых из США товаров. Изменения вступят в силу с 17 сентября и затронут товары, пошлины на которые были введены летом прошлого года. При этом в список не вошли такие важные статьи американского сельскохозяйственного экспорта, как соя-бобы, свинина и кукуруза.

Лидером роста среди компонентов индекса Stoxx Europe 600 стали акции London Stock Exchange Group, которые подорожали на 5,9% на информации о поступившем оператору Лондонской фондовой биржи (LSE) предложении об объединении от Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. (HKEx).

Среди других британских компаний, акции которых значительно выросли в цене, Rolls Royce (+2,2%) и Persimmon (+4%).

Между тем акции Hermes International потеряли в цене 0,6%, несмотря на то, что французский дом моды сообщил о росте прибыли и выручки в первом полугодии 2019 года.

Бумаги Industria de Diseno Textil SA (Inditex) подешевели на 3,9%, поскольку маржа прибыли испанского ритейлера не оправдала ожиданий аналитиков.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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