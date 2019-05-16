Этот контент был опубликован 16 мая 2019 г. 18:25

Лондон. 16 мая. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы стран Западной Европы увеличились по итогам торгов в четверг, несмотря на новость о возможном запрете на продажу оборудования Huawei в США.

Как сообщалось, президент США Дональд Трамп подписал указ, позволяющий блокировать доступ иностранным технологическим компаниям к американскому рынку. В частности, министерство торговли США получит право проверять все сделки с участием компаний, которые могут представлять угрозу для страны.

Минторг уже заявил, что может внести китайского производителя телекоммуникационного оборудования Huawei Technologies Co. в список компаний, деятельность которых противоречит национальным интересам США. Запрет коснется и другой китайской компании - ZTE Corp. Это приведет к тому, что американские компании должны будут получать специальные лицензии для поставки Huawei и ZTE технологий и полупроводников, необходимых им для производства собственного оборудования.

Эксперты рассматривают такие действия как очередной виток торгового конфликта с Китаем и как инструмент оказания дополнительного давления на Пекин, пишет MarketWatch.

Несмотря на опасения эскалации конфликта между двумя крупнейшими экономиками мира, европейские акции завершили сессию в плюсе.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 подскочил на 1,27% - до 382,88 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 увеличился на 0,78%, французский CAC 40 - на 1,37%, германский DAX - на 1,74%. Испанский IBEX 35 прибавил 1,39%, итальянский FTSE MIB - 1,38%.

Наиболее активный рост показывают акции горнодобывающих компаний после того, как ряд аналитиков спрогнозировал скачок цен на железную руду из-за дефицита этого сырья на рынке.

Цена бумаг BHP Group поднялась на 2,25%, Rio Tinto - на 2%, Anglo American - на 3%.

Акции британской Burberry Group Plc упали на 5,9%, хотя один из ведущих мировых производителей товаров класса "люкс" увеличил доналоговую прибыль на 6,8% по итогам 2019 финансового года и повысил размер дивидендов.

Котировки бумаг разработчика видеоигр Ubisoft Entertainment рухнули на 13% после того, как отчетность компании за прошлый финансовый год и прогнозы на текущий фингод не оправдали ожиданий инвесторов.

Цена акций Assicurazioni Generali SpA повысилась на 0,8% на новости, что крупнейшая страховая компания Италии увеличила чистую прибыль на 28% в прошлом квартале.

Стоимость бумаг National Grid опустилась на 3,4%. Британский оператор газовых и электросетей сократил доналоговую прибыль на 31% по итогам 2019 фингода на фоне увеличения расходов.

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