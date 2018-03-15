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Этот контент был опубликован 15 марта 2018 г. 18:38 15.03.2018 - 18:38

Лондон. 15 марта. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы стран Западной Европы завершили ростом торги в четверг благодаря позитивным корпоративным новостям.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 увеличился на 0,54%, до 376,98 пункта. Индикатор вырос впервые за последние три сессии.

Британский FTSE 100 поднялся на 0,1%, французский CAC 40 - на 0,65%, германский DAX - на 0,88%. Испанский IBEX 35 снизился на 0,04%, итальянский FTSE MIB подскочил на 1,16%.

В четверг Банк Франции повысил оценку темпов роста экономики и потребительских цен в стране в 2018 году, сославшись на сильное восстановление экспорта, а также инвестиций компаний и расходов потребителей.

По прогнозу ЦБ, в текущем году ВВП страны увеличится на 1,9% по сравнению с ожидавшимися в декабре 1,7%. Инфляция составит 1,6% против прежней оценки на уровне 1,4%, что обусловлено повышением стоимости табачных изделий и энергоресурсов. Как ожидается, безработица в этом году будет находиться на уровне 8,9%, что значительно ниже декабрьской оценки в 9,6%. Этот пересмотр связан с более сильным, чем прогнозировалось, падением показателя в конце 2017 года, сообщает MarketWatch.

Между тем потребительские цены во Франции, гармонизированные со стандартами Европейского союза, в феврале выросли на 1,3% в годовом выражении и не изменились относительно января. Результат совпал как с предварительно объявленными данными, так и с прогнозами аналитиков.

Цена акций сети британских супермаркетов Tesco Plc выросла на 1,8% после того, как аналитики J.P. Morgan улучшили рекомендации для них до "выше рынка".

Германская Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) повысила прогноз прибыли на 2018 год, а также объявила о запуске новой программы выкупа акций объемом 1 млрд евро. На этой новости рыночная стоимость крупнейшей перестраховочной компании мира повысилась на 2,2%.

Бумаги Assicurazioni Generali SpA подорожали на 2,5%. Итальянский страховщик увеличил чистую прибыль по итогам 2017 года, что позволило ему повысить размер дивидендных выплат до 0,85 евро на акцию с 0,8 евро.

Между тем котировки акций Deutsche Lufthansa AG снизились на 1,7%, несмотря на то, что второй по величине авиаперевозчик Европы продемонстрировал в 2017 году наилучшие результаты за свою историю. При этом компания прогнозирует по итогам текущего года незначительное снижение скорректированной EBIT из-за роста топливных расходов на 700 млн евро. Выручка без учета изменения курсов обмена валют, как ожидается, останется примерно на прошлогоднем уровне.

Рыночная стоимость Hennes & Mauritz AB (H&M) упала на 3,3%. Владелец второй по величине в Европе сети магазинов одежды сократил продажи в первом финансовом квартале, завершившемся в феврале, на 1,7% - до 46 млрд шведских крон ($5,6 млрд).

Бумаги Societe Generale SA подешевели на 0,7% на новости о том, что заместитель главного исполнительного директора банка Дидье Вале покидает свой пост.

Цена бумаг британо-голландской Unilever снизилась на 1,7% на торгах в Лондоне и на 0,7% в Амстердаме. Один из ведущих поставщиков потребительских товаров в мире принял решение консолидировать штаб-квартиру в Роттердаме, отказавшись от лондонской базы, действовавшей почти в течение века.

Служба финансово-экономической информации

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