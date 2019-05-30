Этот контент был опубликован 30 мая 2019 г. 19:31

Лондон. 30 мая. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы стран Западной Европы преимущественно выросли по итогам торгов в четверг, подъем продемонстрировали акции медиакомпаний.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к закрытию сессии поднялся на 0,4% и составил 372,07 пункта.

Британский индекс FTSE 100 прибавил 0,46%, германский DAX - 0,54%, французский CAC 40 - 0,51%, испанский IBEX 35 - 0,85%. Итальянский индекс FTSE MIB снизился на 0,26%.

Активность участников рынков в четверг была пониженной, что обусловлено выходным днем на биржах Дании, Финляндии, Швеции и Швейцарии.

Инвесторы продолжают следить за развитием торгового спора США и Китая.

Замминистра иностранных дел КНР Чжан Ханьхунь заявил, выступая перед журналистами в Пекине, что Китай выступает против торговой войны, но не боится ее. "Преднамеренное провоцирование торговых споров является откровенным экономическим терроризмом, экономическим шовинизмом, экономическим буллингом", - сказал Чжан Ханьхунь.

Агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на свои источники в четверг, что Китай приостановил закупку соя-бобов в США. По данным источников, китайские госкомпании не получают новых распоряжений о покупке соя-бобов в Штатах и не ожидают поступления таких распоряжений, учитывая отсутствие прогресса в переговорах с Вашингтоном. Пекин, однако, не планирует отменять ранее сделанные заказы, отмечают источники.

Поддержку индексу Stoxx Europe 600 оказали бумаги медиакомпаний, подорожавшие на фоне новостей о том, что совет директоров немецкого издательского концерна Axel Springer SE ведет переговоры с компанией Kohlberg Kravis Roberts о стратегических инвестициях. Условия инвестиций KKR в Axel Springer еще обсуждаются, и нет гарантий, что сделка будет заключена, говорится в сообщении Axel Springe, однако инвестиции позволят компании продолжать реализовывать стратегию, направленную на рост и повышение своей стоимости в долгосрочной перспективе. Акции Axel Springer подскочили на 22,17%.

Акции Daily Mail & General Trust, владельца газет Daily Mail и Mail on Sunday, также подорожали, прибавив 9,6%. Компания отчиталась о падении доналоговой прибыли в первом полугодии 2019 финансового года, но ее доходы от рекламы превысили прогнозы.

В то же время бумаги итальянской Enel подешевели на 1,5%, оказав давление на индекс FTSE MIB.

Акции HSBC Holdings Plc потеряли в цене 0,3%. Британский банк рассматривает возможность ликвидации по меньшей мере 500 рабочих мест в рамках мер, направленных на сокращение расходов, сообщил Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с планами банка.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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