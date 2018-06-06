Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 6 июня 2018 г. 19:18 06.06.2018 - 19:18

Лондон. 6 июня. ИНТЕРФАКС - Европейские рынки акций в основном завершили торги в среду ростом на фоне благоприятных корпоративных новостей.

Исключением стал французский индикатор, который опустился вслед за падением стоимости акций L'Oreal (-2,5%) и рекламной группы Publicis Groupe (-3,5%).

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к закрытию рынка составил 386,88 пункта, оставшись на уровне предыдущей сессии. Подындексы 11 из 19 отраслевых групп Stoxx Europe 600 выросли по итогам торгов.

Британский FTSE 100 прибавил 0,3%, германский DAX - также 0,3%, испанский IBEX 35 - 1,1%, итальянский FTSE MIB - 0,3%, французский CAC 40 потерял 0,1%.

Внимание трейдеров приковано к предстоящему заседанию Европейского центрального банка (ЕЦБ), которое, по словам главного экономиста ЕЦБ Петера Прата, станет решающим для определения сроков сворачивания программы выкупа активов объемом 2,5 трлн евро.

Очередное заседание ЕЦБ пройдет 14 июня.

"Очевидно, что на следующей неделе руководство ЕЦБ должно дать оценку того, является ли прогресс достаточным для постепенного сокращения программы покупки активов", - заявил в среду П.Прат.

Еще одним аргументом в пользу того, чтобы озвучить решение в июне, может стать тот факт, что по итогам этого заседания центробанк обнародует обновленные макроэкономические прогнозы. Если прогнозы будут улучшены, ЕЦБ может выразить оптимизм по поводу восстановления экономики еврозоны и отметить, что она достаточно окрепла, чтобы обойтись без дополнительных стимулов.

"Программа покупки активов продлится как минимум до сентября, и руководству ЕЦБ нужно использовать эту возможность для того, чтобы сигнализировать, окончится все в сентябре, или они хотят продлить ее еще ненадолго, - цитирует MarketWatch старшего рыночного аналитика Markets.com Нила Уилсона. - Оставлять рынок в неведении до июля недопустимо".

Рынок акций Италии, демонстрировавший существенное падение в ходе торгов в среду, завершил сессию ростом. Доходность двухлетних гособлигаций Италии подскочила в ходе торгов на 37 базисных пунктов (б.п.) - до 1,37%, десятилетних бондов - на 15 б.п., до 2,94%.

Эксперты опасаются, что в условиях высокого уровня госдолга Риму будет сложно найти покупателей для своих гособлигаций после прекращения покупки госбумаг европейским ЦБ в рамках программы QE. Госдолг Италии превышает 130% ее ВВП.

Котировки бумаг итальянских банков, являющихся владельцами крупных объемов облигаций страны, снижались в течение сессии, однако по итогам торгов выросли.

Капитализация UniCredit увеличилась на 0,9%, Unione di Banche Italiane SpA - на 1,5%.

Акции ирландского производителя бумажной упаковки Smurfit Kappa подорожали по итогам торгов на 0,2%. Накануне стало известно, что американская International Paper Co. отказалась от планов по приобретению конкурирующей Smurfit Kappa за 8,9 млрд евро.

Цена бумаг BHP подскочила на 2,5% на информации от источников, что компания получила предложения о покупке ее сланцевых активов в США. В числе претендентов на приобретение называются нефтяные гиганты BP и Chevron, стоимость активов оценивается в $7-9 млрд.

Котировки акций других горнодобывающих компаний - Anglo American и Glencore - выросли соответственно на 3% и 2,8%.

Капитализация Repsol увеличилась почти на 3%. Испанская нефтекомпания сообщила о планах увеличить дивидендные выплаты в 2019 и 2020 годах до 95 евроцентов и 1 евро на акцию соответственно.

Цена акций британского ритейлера WH Smith Plc увеличилась на 7,5%. Компания сообщила о росте продаж на 4% за 13 недель по 2 июня.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

йй пк ак ан

Neuer Inhalt Horizontal Line