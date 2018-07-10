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Этот контент был опубликован 10 июля 2018 г. 18:51 10.07.2018 - 18:51

Лондон. 10 июля. ИНТЕРФАКС - Европейские фондовые индексы в основном выросли во вторник: инвесторы предпочли отодвинуть на второй план опасения, связанные с торговым спором США и Китая, и сфокусироваться на корпоративных новостях.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к закрытию рынка вырос на 0,4%, до 386,25 пункта.

Британский FTSE 100 прибавил менее 0,1%, французский CAC 40 увеличился на 0,7%, германский DAX - на 0,5%, итальянский FTSE MIB - на 0,1%. Испанский IBEX 35 потерял 0,4%.

"Фондовые рынки растут, оставаясь в "режиме покупок" в отсутствие новых сигналов относительно торговых споров. Инвесторы используют этот довольно спокойный период в плане потока новостей как возможность войти в рынок", - цитирует MarketWatch аналитика CMC Markets UK Дэвида Мэддена.

Внимание трейдеров направлено на стартовавший в США сезон корпоративной отчетности за второй квартал 2018 года. Среди компаний, уже опубликовавших результаты за минувший квартал, - американская PepsiCo., показатели прибыли и выручки которой превзошли прогнозы аналитиков.

Давление на британский рынок оказывает политическая ситуация в стране, где в отставку ушли сразу два видных члена правительства - министр иностранных дел Борис Джонсон и министр по делам Brexit Дэвид Дэвис. Они покинули свои посты из-за несогласия с позицией премьер-министра Терезы Мэй относительно стратегии выхода страны из ЕС: премьер выбрала более мягкий путь, тогда как министры настаивали на жестких переговорах с ЕС.

Эксперты отмечают, что борьба за власть в Консервативной партии может усилиться, и вероятность проведения в Великобритании внеочередных выборов возросла.

Во вторник Национальное статистическое управление (ONS) Великобритании впервые обнародовало данные о ВВП за месяц, а не за квартал. Как показывают эти данные, экономика страны в мае выросла на 0,3% после увеличения на 0,2% в апреле.

За три месяца по май британский ВВП повысился на 0,2% после нулевого роста в феврале-апреле.

Промышленное производство в Великобритании в мае упало на 0,4% по сравнению с апрелем и выросло на 0,8% в годовом выражении. Аналитики в среднем ожидали повышения первого показателя на 0,5%, второго - на 1,9%.

Тем временем в строительной сфере объем производства подскочил на 2,9% в помесячном и на 1,6% в годовом выражении, хотя эксперты ждали увеличения показателя к апрелю всего на 0,6% и падения к маю 2017 года на 1,6%.

Во Франции в мае промпроизводство сократилось на 0,2% в помесячном и на 0,9% в годовом выражении. Прогноз экономистов предполагал рост на 0,7% и 0,4% соответственно.

Вместе с тем индекс ожиданий инвесторов и аналитиков в отношении экономики Германии на ближайшие шесть месяцев (индекс доверия), рассчитываемый исследовательским институтом ZEW, снизился в июле до минус 24,7 пункта, минимума с августа 2012 года, с минус 16,1 пункта в июне. Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, прогнозировали снижение показателя до минус 18,9 пункта.

Акции британского ритейлера Tesco подешевели во вторник на 2% на новости, что генеральный директор подразделения компании в Великобритании и Ирландии Чарльз Уилсон с 16 июля уйдет в отставку по состоянию здоровья. Его сменит на этом посту главный директор по продукции Джейсон Тэрри.

Цена бумаг фармкомпании Shire Plc поднялась к закрытию рынка на 0,2%. Американский регулятор дал добро на слияние Shire с японской Takeda Pharmaceutical в рамках сделки объемом $62 млрд.

Котировки акций Ocado Group взлетели на 9%, несмотря на новость о том, что продуктовый ритейлер получил доналоговый убыток в первом полугодии 2018 финансового года.

Рыночная стоимость брокерской компании TP ICAP рухнула почти на 36%. Компания объявила об уходе CEO Джона Физакерли в отставку и предупредила, что ее прибыль в 2018 году может сократиться примерно на 10 млн фунтов ($13,3 млн) из-за различных негативных факторов.

Бумаги германской компании Continental AG подорожали на 1,4%. Производитель автозапчастей достиг соглашения с китайским сервисом такси Didi Chuxing о совместных исследованиях и разработках в сфере "умных" автомобилей.

Тем временем автоконцерн BMW объявил о создании СП с китайской Great Wall для выпуска автомобилей бренда Mini. Германский автопроизводитель также объединит усилия с китайской Baidu для разработки самоуправляемых машин. Акции BMW к закрытию рынка во вторник практически не изменились в цене.

Служба финансово-экономической информации

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