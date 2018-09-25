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Этот контент был опубликован 25 сентября 2018 г. 19:30 25.09.2018 - 19:30

Лондон. 25 сентября. ИНТЕРФАКС - Европейские фондовые индексы в основном выросли во вторник вслед за котировками акций нефтекомпаний.

Итальянский рынок акций возглавил подъем на сообщениях о том, что правящая коалиция достигла компромисса о бюджете в общих чертах.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 увеличился по итогам торгов на 0,5% - до 383,89 пункта.

Британский FTSE 100 подскочил на 0,7%, французский CAC 40 прибавил менее 0,1%, германский DAX - 0,2%, итальянский FTSE MIB - 1,5%. Испанский IBEX 35 опустился к закрытию рынка на 0,2%.

По данным итальянской газеты La Stampa, бюджетный дефицит Италии составит 1,9% ВВП при общеевропейском нормативе не выше 3% ВВП. Ранее сообщалось, что министр финансов Италии Джованни Триа согласен допустить дефицит не более 2% ВВП. Правительство должно опубликовать новые целевые показатели бюджета и экономического роста не позднее 27 сентября.

На этом фоне подорожали акции итальянских банков: UniCredit - на 2,6%, Intesa - на 3,1%.

Внимание трейдеров направлено на очередное заседание Федеральной резервной системы (ФРС), проходящее 25-26 сентября. Эксперты уверены, что американский Центробанк поднимет базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов - до 2-2,25% годовых на предстоящем заседании. Согласно котировкам фьючерсов на уровень ставки, вероятность ее повышения на сентябрьском заседании оценивается рынком почти в 94%.

Также ожидается, что ФРС даст сигнал о готовности продолжить подъем ставки и, возможно, сделать следующий шаг в этом направлении уже в декабре.

Глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги, выступавший в понедельник в Европарламенте, заявил о том, что базовая инфляция в еврозоне, вероятно, будет усиливаться в ближайшие месяцы на фоне ожидаемого ускорения темпов роста зарплат.

Трейдеры восприняли его слова как сигнал того, что ЕЦБ, в соответствии с собственным планом, движется к подъему ставок в следующем году.

Однако во вторник главный экономист ЕЦБ Петер Прат дал понять, что М.Драги не пытался дать рынку какой-либо новый сигнал, говоря об усилении базовой инфляции.

Котировки акций европейских нефтекомпаний существенно выросли вслед за подъемом цен на нефть. Бумаги BP подорожали на 2,6%, Total - на 2,2%, Royal Dutch Shell - на 2,5%.

Тем временем бумаги автопроизводителей снизились вслед за ухудшением прогноза годовой прибыли германской автомобилестроительной компаний BMW, которая объяснила это негативными последствиями торговых споров.

Стоимость бумаг BMW упала во вторник на 5,1%, Daimler - на 2,4%, Volkswagen - на 1,8%.

Курс акций британского ритейлера Next Plc подскочил на 7,7% благодаря повышению компанией прогноза годовой прибыли.

Цена бумаг швейцарской фармкомпании Novartis AG повысилась на 1,7%. Novartis сократит около 1 тыс. рабочих мест в Швейцарии до конца 2022 года в рамках консолидации производственной сети, начатой еще в 2015 году.

Стоимость акций UBS Group AG увеличилась на 0,7%. UBS объявил, что пост президента его инвестподразделения разделят между собой Пьера Новелли и Роберт Карофски. Они сменят на этом посту Андреа Орсела, который уходит из UBS, чтобы занять должность главного исполнительного директора Banco Santander.

Бумаги Banco Santander подешевели к закрытию рынка на 0,1%. О назначении нового CEO было объявлено уже после окончания сессии.

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