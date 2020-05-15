Этот контент был опубликован 15 мая 2020 г. 12:21

Лондон. 15 мая. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы стран Западной Европы в пятницу преимущественно растут на новостях об увеличении промышленного производства в Китае впервые с декабря прошлого года.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 11:49 МСК поднялся на 0,97% - до 329,88 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 вырос на 1,19%, германский DAX - на 1,45%, французский CAC - на 0,86%. Итальянский FTSE MIB прибавил 0,82%. В то же время, испанский IBEX 35 снижается на 0,09%.

Согласно данным Государственного статистического управления (ГСУ) КНР, промпроизводство в прошлом месяце увеличилось на 3,9% по сравнению с апрелем прошлого года после падения на 1,1% в марте.

Оптимизм инвесторов также поддерживает информация Института Роберта Коха, согласно которой коэффициент распространения коронавируса, определяющий среднее количество людей, которых инфицирует один больной, в Германии держится на уровне ниже единицы после смягчения ограничительных мер, пишет CNBC.

Тем временем, в четверг Елисейский дворец заявил, что будущая вакцина от коронавируса должна быть всеобщим достоянием. Так в Париже отреагировали на сделанное накануне главой французской фармацевтической компании Sanofi (SPB: SNY) Полом Хадсоном заявление о том, что у Соединенных Штатов, вероятно, будет приоритет в снабжении будущей вакциной от коронавируса по причине американского финансирования соответствующей исследовательской работы, которую ведет Sanofi.

Помимо этого, инвесторы оценивают статданные. Согласно предварительным данным Федерального статистического агентства ФРГ (Destatis), опубликованным в пятницу, экономика Германии в первом квартале 2020 года снизилась на 2,2% по сравнению с предыдущими тремя месяцами - максимальными темпами с первого квартала 2009 года.

ВВП Еврозоны в первом квартале упал на 3,8%, как и показывали предварительные данные, свидетельствуют окончательные данные Статистического управления Европейского союза.

Потребительские цены во Франции, гармонизированные со стандартами Европейского союза, в апреле выросли на 0,4% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, свидетельствуют окончательные данные Национального статистического управления Insee. Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению с 0,8% в марте.

Котировки британской телекоммуникационной компании BT Group Plc подскочили на 9,5%. По сообщению Financial Times, компания ведет переговоры о продаже доли в ее подразделении Openreach инфраструктурным инвесторам.

Бумаги германского разработчика технологий для пищевой промышленности GEA Group AG дорожают на 11%. Компания отчиталась о росте показателя EBITDA без учета реструктуризации более чем на 40% в первом квартале по отношению к аналогичному периоду прошлого года.

Тем временем стоимость британского ритейлера WH Smith Plc снижается на 4,5%. В четверг компания сообщила, что ее выручка за первое финполугодие, завершившееся 29 февраля, выросла на 7%, сопоставимые продажи снизились на 1%. Ритейлер ожидает ухудшения показателей во втором финполугодии из-за вспышки коронавируса. WH Smith объявила, что не будет выплачивать дивиденды за текущий финансовый год.

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