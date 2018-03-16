Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 16 марта 2018 г. 11:30 16.03.2018 - 11:30

Лондон. 16 марта. ИНТЕРФАКС - Европейские фондовые индексы в основном поднимаются в пятницу, германский рынок открылся с опозданием из-за технического сбоя.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 прибавляет в ходе торгов менее 0,1% и составляет 377,04 пункта.

Британский FTSE 100 увеличился на 0,2%, французский CAC 40 опустился на 0,1%, испанский IBEX 35 и итальянский FTSE MIB выросли соответственно на 0,1% и 0,2%.

Германский DAX поднялся в ходе торгов на 0,4%.

Торги на электронной площадке Xetra, цены которой используются для расчета индекса DAX, начались с опозданием на 1 час и 20 минут. Отсрочка начала торгов была обусловлена проблемами со связью, из-за которой у участников рынка не было стабильного доступа к торговой системе, сообщает MarketWatch со ссылкой на представителя Deutsche Boerse.

В пятницу внимание трейдеров было направлено на дебютные торги акциями Siemens Healthineers, выделенной в независимую компанию из германского промышленного конгломерата. Накануне Siemens провела прайсинг Healthineers на уровне 28 евро за акцию - в нижней половине прогнозного диапазона размещения (от 26 до 31 евро за акцию).

Акции Healthineers подорожали на 5,4% в начале дебютных торгов в пятницу, до 29,5 евро, позже подъем их стоимости ускорился и составляет около 6%.

Стоимость бумаг NEX Group, управляющей электронными платформами для торговли облигациями и валютами, взлетела в ходе торгов почти на 33% на информации о том, что крупнейший мировой оператор фьючерсных бирж CME Group сделал предварительное предложение о покупке компании.

Капитализация Deutsche Bank увеличилась на 1,4%. Германский банк пересмотрел показатель чистого убытка за 2017 год с повышением в связи с корректировкой оценки отложенных налоговых обязательств в Великобритании.

В соответствии с аудированным финансовым отчетом Deutsche Bank, его чистый убыток в минувшем году составил 751 млн евро, а не 512 млн евро, как сообщалось в предварительном отчете, опубликованном в феврале.

По итогам прошедшего года банк намерен выплатить дивиденды в размере 0,11 евро на акцию. Deutsche Bank выплатил в общей сложности 0,19 евро на акцию за 2015 и 2016 гг.

Тем временем, шведский производитель сетевого оборудования Ericsson объявил о пересмотре в лучшую сторону показателей за 2017 и 2016 гг. в связи с переходом на новые стандарты финансовой отчетности.

Акции Ericsson подорожали на 0,2%.

Статданные, опубликованные в пятницу, указали на более слабые, чем предполагалось ранее, темпы инфляции в еврозоне в феврале.

Потребительские цены в еврозоне в прошлом месяце выросли на 1,1% в годовом выражении, свидетельствуют окончательные данные Статистического управления Европейского союза. Предварительные данные свидетельствовали о повышении на 1,2% после роста на 1,3% в январе, и аналитики не ожидали их пересмотра.

Февральские темпы инфляции в странах валютного блока были самыми слабыми с декабря 2016 года.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

пк ак *

Neuer Inhalt Horizontal Line