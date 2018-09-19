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Этот контент был опубликован 19 сентября 2018 г. 12:10 19.09.2018 - 12:10

Лондон. 19 сентября. ИНТЕРФАКС - Европейские фондовые индексы в основном поднимаются в среду, рынок предпочел не фокусироваться на эскалации торгового спора между США и Китаем.

Заявления премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна поддержали позитивный настрой трейдеров, пишет Dow Jones.

В ходе мероприятия в рамках Всемирного экономического форума в Тяньцзине (Китай) в среду Ли Кэцян выступил в защиту глобальной торговой системы, основанной на определенных правилах, а также дал понять, что предпочел бы преодолевать противоречия в отношениях с США с помощью консультаций, а не протекционистских мер.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 поднялся в ходе торгов на 0,1% - до 379,06 пункта.

Французский CAC 40 прибавил 0,3%, германский DAX - 0,2%, испанский IBEX 35 - 0,2%. Британский FTSE 100 и итальянский FTSE MIB колеблются между ростом и снижением.

Как сообщалось, в ночь на вторник президент США Дональд Трамп объявил о введении новых пошлин на импортируемые в страну китайские товары стоимостью $200 млрд в год. Ввозные пошлины вступают в силу с 24 сентября на уровне 10%, но в 2019 году они могут быть повышены до 25%, если Пекин не пойдет на уступки Вашингтону.

Китайский Минфин, в свою очередь, сообщил, что введет ответные пошлины на товары американского экспорта объемом $60 млрд в год также с 24 сентября.

Вслед за этим Ли Кэцян заявил, что Китай не намерен девальвировать нацвалюту с целью повышения конкурентоспособности экспорта в условиях торговой войны с США.

Котировки акций европейских автопроизводителей растут в среду на фоне сильных августовских данных о продажах машин в Евросоюзе.

Число зарегистрированных новых машин в 27 странах ЕС (без учета Мальты, данные по которой отсутствуют) в прошлом месяце увеличилось на 31,2% и составило 1 млн 134 тыс. автомобилей, говорится в сообщении Европейской ассоциации производителей автомобилей (ACEA).

Август традиционно является самым слабым месяцем в году для продаж автомобилей, и наиболее вероятным объяснением бурного роста рынка в этом месяце в текущем году является вступление в силу нового стандарта определения расхода топлива для легковых автомобилей и легких коммерческих автомобилей (WLTP) с 1 сентября 2018 года, отмечают в ACEA.

Акции Volkswagen подорожали на 0,6%, PSA - на 1,2%, Renault - на 1,6%, BMW - на 0,2%, Daimler - на 0,8%.

Стоимость бумаг Danske Bank рухнула более чем на 7%. Банк, оказавшийся в центре крупного скандала с отмыванием денег, объявил об отставке главного исполнительного директора Томаса Боргена.

Капитализация Tesco Plc опустилась на 0,6%. Крупнейшая в Великобритании сеть супермаркетов объявила о создании сети дисконтных магазинов - Jack's, которая, как ожидается, составит конкуренцию германским бюджетным ритейлерам Lidl и Aldi на британском рынке. Предполагается, что ассортимент магазинов Jack's будет включать порядка 2,6 тыс. наименований - это больше ассортимента Aldi или Lidl, однако существенно меньше, чем в обычных супермаркетах Tesco. Ритейлер намерен открыть 10-15 магазинов Jack's в течение 2019 года.

Цена акций британской сети магазинов товаров для дома Kingfisher Plc упала на 4%. Компания сообщила о 30%-ном снижении доналоговой прибыли в первом полугодии из-за слабых показателей французского подразделения.

Служба финансово-экономической информации

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finance@interfax.ru

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