6 июля 2018 г.

Лондон. 6 июля. ИНТЕРФАКС - Европейские рынки акций растут в пятницу на фоне вступления в силу повышенных пошлин на товары китайского экспорта в США и ответных мер КНР.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 увеличился в ходе торгов 0,1% и составляет 382,07 пункта.

Французский CAC 40 вырос на 0,3%, германский DAX - на 0,2%, испанский IBEX 35 - на 0,2%, итальянский FTSE MIB - на 0,1%.

Британский FTSE 100 колеблется между ростом и повышением.

США с 6 июля вводят дополнительные пошлины на более чем 800 видов товаров китайского экспорта общим объемом $34 млрд в год. Пекин в пятницу объявил, что ответные пошлины, введенные Китаем для импортируемых страной американских товаров, вступили в силу.

Введение новых пошлин обеими сторонами уже учтено в котировках акций, говорят аналитики.

Кроме того, некоторые эксперты отмечают, что влияние торгового спора на экономику будет ограниченным.

"Торговый спор должен серьезно усилиться, чтобы его последствия оказали существенное влияние на экономику", - отмечает аналитик Hermes Investment Management Эндрю Джексон.

Тем не менее, по его словам, эта ситуация повышает нервозность рынков.

"Протекционизм остается угрозой для рынков", - цитирует Э.Джексона Dow Jones.

"Настрой трейдеров ухудшился до очень низких уровней, что спровоцировало охоту за отдельными выгодными сделками", - отмечает президент China Vision Capital Management в Пекине Сунь Цзяньбо.

"Подъем рынка вряд ли продолжится, и "медвежий" тренд на рынке далек от завершения на фоне сохраняющихся опасений торговой войны", - цитирует эксперта агентство Bloomberg.

Статданные из Германии, опубликованные в пятницу, указали на более сильную, чем ожидалось, динамику промпроизводства в стране.

Объем промышленного производства в ФРГ в мае 2018 года увеличился на 2,6% по сравнению с апрелем, тогда как аналитики в среднем ожидали повышения показателя на 0,3%. По сравнению с маем 2017 года объем промпроизводства повысился на 3,1% вместо прогнозировавшихся 1,5%.

Акции германской промышленной группы Thyssenkrupp AG подешевели в ходе торгов на 1,1%. Thyssenkrupp сообщила, что ее гендиректор Хайнрих Хисингер подал заявление об увольнении по собственному желанию спустя несколько дней после заключения сделки о создании СП с индийской Tata Steel, которая вызвала резкую критику со стороны акционеров.

Стоимость бумаг Deutsche Bank AG подскочила на 4,2% на информации немецкого делового издания WiWo о том, что американский JPMorgan Chase & Co. и китайский Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) проявляют интерес к покупке пакетов акций крупнейшего банка Германии.

Капитализация Airbus увеличилась на 1,2%. Европейская аэрокосмическая корпорация поставила 303 самолета в первом полугодии 2018 года, однако подтвердила годовую цель поставок на рекордном уровне 800 лайнеров.

Выполнение годовой цели будет "сложным", заявил главный исполнительный директор Airbus Том Эндерс. Но все же "она достижима", добавил он.

