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Этот контент был опубликован 19 сентября 2018 г. 18:21 19.09.2018 - 18:21

Лондон. 19 сентября. ИНТЕРФАКС - Европейские фондовые индексы увеличились в среду по итогам четвертой сессии подряд на фоне позитивной динамики рынков акций Азии и США, сообщает MarketWatch.

Заявления премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна поддержали позитивный настрой трейдеров, пишет Dow Jones. В ходе мероприятия в рамках Всемирного экономического форума в Тяньцзине в среду он выступил в защиту глобальной торговой системы, основанной на определенных правилах, а также дал понять, что предпочел бы преодолевать противоречия в отношениях с США с помощью консультаций, а не протекционистских мер.

Кроме того, Ли Кэцян заявил, что Китай не намерен девальвировать нацвалюту с целью повышения конкурентоспособности экспорта в условиях торговой войны с США.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 поднялся по итогам торгов на 0,33% и достиг 379,98 пункта.

Французский CAC 40 увеличился на 0,56%, германский DAX - на 0,50%, британский FTSE 100 - на 0,42%, испанский IBEX 35 - на 0,41%, итальянский FTSE MIB - на 0,25%.

Потребительские цены в Великобритании в августе выросли на 2,7% в годовом выражении, сообщило в среду Национальное статистическое управление (ONS) страны. Это максимальные темпы инфляции с февраля. Повышение относительно июля составило 0,7%.

Эксперты в среднем прогнозировали увеличение потребительских цен в Великобритании в августе на 2,4% в годовом и на 0,5% в помесячном выражении, сообщает Trading Economics.

Новость об ускорении инфляции вызвала подъем котировок акций банков, поскольку трейдеры начали обдумывать вероятность более активного повышения процентных ставок Банком Англии. В частности, бумаги Royal Bank of Scotland Group подорожали на 2,5%, Barclays - на 2,2%, HSBC - на 1,8%.

Также повысилась капитализация горнодобывающих компаний, включая Anglo American - на 5,1%, Antofogasta - на 5,9% и Rio Tinto - на 2,5%.

Котировки акций европейских автопроизводителей увеличились на фоне сильных августовских данных о продажах машин в Европейском союзе.

Число зарегистрированных новых машин в 27 странах ЕС (без учета Мальты, данные по которой отсутствуют) в прошлом месяце увеличилось на 31,2% и составило 1 млн 134 тыс. автомобилей, говорится в сообщении Европейской ассоциации производителей автомобилей (ACEA).

Август традиционно является самым слабым месяцем в году для продаж автомобилей, и наиболее вероятным объяснением бурного роста рынка в этом месяце в текущем году является вступление в силу нового стандарта определения расхода топлива для легковых автомобилей и легких коммерческих автомобилей (WLTP) с 1 сентября 2018 года, отмечают в ACEA.

Курс ценных бумаг Volkswagen поднялся на 2%, PSA Peugeot - на 3,1%, Renault - на 2.4%, BMW - на 0,4%, Daimler - на 0,8%.

Капитализация Tesco Plc выросла на 0,6%. Крупнейшая в Великобритании сеть супермаркетов объявила о создании сети дисконтных магазинов - Jack's, которая, как ожидается, составит конкуренцию германским бюджетным ритейлерам Lidl и Aldi на британском рынке. Предполагается, что ассортимент магазинов Jack's будет включать порядка 2,6 тыс. наименований - это больше ассортимента Aldi или Lidl, однако существенно меньше, чем в обычных супермаркетах Tesco. Ритейлер намерен открыть 10-15 магазинов Jack's в течение 2019 года.

Стоимость бумаг Danske Bank упала на 3,4%. Банк, оказавшийся в центре крупного скандала с отмыванием денег, объявил об отставке главного исполнительного директора Томаса Боргена.

Цена акций британской сети магазинов товаров для дома Kingfisher Plc рухнула на 6,3%. Компания сообщила о 30%-ном снижении доналоговой прибыли в первом полугодии из-за слабых показателей французского подразделения.

Служба финансово-экономической информации

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