Этот контент был опубликован 17 апреля 2019 г. 19:18

Лондон. 17 апреля. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы стран Западной Европы увеличились в среду по итогам шестой сессии подряд на фоне макроэкономических данных из еврозоны, Великобритании и Китая, а также корпоративной отчетности.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 вырос на 0,1% и достиг 389,59 пункта. При этом 14 из 19 основных отраслевых группы продемонстрировали подъем.

Британский индикатор FTSE 100 за день поднялся на 0,02%, германский DAX - на 0,43%, французский CAC 40 - на 0,62%, испанский IBEX 35 - на 0,55%, итальянский FTSE MIB - на 0,37%.

Потребительские цены в Великобритании в марте выросли на 1,9% в годовом выражении, как и в предшествующий месяц, хотя аналитики в среднем ожидали ускорения роста до 2%. Годовая инфляция в стране находится ниже этого уровня, таргетируемого Банком Англии, с начала года.

Тем временем в еврозоне инфляция замедлилась в минувшем месяце до 1,4% по сравнению с 1,5% в феврале. Показатель совпал с прогнозами рынка и стал минимальным с апреля прошлого года.

Поддержку рынку также оказала новость о том, что темпы экономического подъема в Китае в первом квартале остались на уровне предыдущего квартала, несмотря на торговую войну с США, и превзошли прогнозы рынка. Объем ВВП в январе-марте увеличился на 6,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Между тем негативным фактором стала новость о снижении правительством Германии прогноза роста экономики страны на 2019 год вдвое - до 0,5%. В 2020 году власти ожидают ускорения роста до 1,5%.

Цены бумаг европейских автопроизводителей выросли, несмотря на данные о сокращении продаж автомобилей в Европе в марте по итогам седьмого месяца подряд. Число проданных машин в 27 странах ЕС (без Мальты), а также в Исландии, Норвегии и Швейцарии в прошлом месяце снизилось на 3,6% - до 1,77 млн машин. По итогам первого квартала падение составило 3,2% - до 4,146 млн машин.

Тем не менее, три крупнейших производителя сумели увеличить свою долю европейского рынка. В результате акции Volkswagen подорожали на 3,1%, Peugeot Citroen - на 1,4%, Renault - на 1,3%.

Рыночная стоимость шведской Ericsson AB подскочила на 4,8%. Крупнейший мировой производитель оборудования для беспроводных сетей увеличил выручку и вернулся к прибыли в первом квартале. Чистая прибыль компании в январе-марте составила 2,32 млрд шведских крон ($250 млн) по сравнению с прогнозом аналитиков в 1,51 млрд крон.

Капитализация ABB взлетела за день на 5,4%. Шведско-швейцарский производитель электротехнического оборудования объявил об уходе в отставку главного исполнительного директора Ульриха Шписхофера. Временно исполняющим обязанности CEO станет председатель совета директоров и бывший глава Royal Dutch Shell Питер Возер.

Между тем бумаги Roche Holding подешевели в среду на 1%, хотя швейцарская фармацевтическая компания улучшила прогноз годовой выручки на фоне сильных финпоказателей за первый квартал.

Котировки акций французского производителя продуктов питания Danone снизились на 0,1%. Сопоставимые продажи в первом квартале повысились на 0,8%. В 2019 году компания рассчитывает на рост показателя на 3% и планирует продемонстрировать операционную рентабельность выше 15%.

Бумаги горнодобывающих компаний подешевели на сообщении бразильской Vale о намерении возобновить работы на руднике Brucutu в течение ближайших 72 часов, что привело к падению цен на железную руду. Годовой объем добычи на Brucutu, на котором в январе этого года произошел прорыв плотины, составляет 30 млн тонн.

Стоимость акций Anglo American опустилась на 0,7%, BHP - на 2,6%, Rio Tinto - на 2,7%.

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