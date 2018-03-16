Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 16 марта 2018 г. 18:34 16.03.2018 - 18:34

Лондон. 16 марта. ИНТЕРФАКС - Европейские фондовые индексы выросли по итогам сессии в пятницу благодаря сильным статданным из США.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 прибавил 0,22% и составил 377,71 пункта.

Британский FTSE 100 увеличился на 0,34%, французский CAC 40 - на 0,29%, испанский IBEX 35 и итальянский FTSE MIB выросли соответственно на 0,79% и 0,63%.

Германский DAX поднялся на 0,36%. Как сообщалось, торги на электронной площадке Xetra, цены которой используются для расчета индекса DAX, начались с опозданием на 1 час и 20 минут. Отсрочка начала торгов была обусловлена проблемами со связью, из-за которой у участников рынка не было стабильного доступа к торговой системе.

Как стало известно в пятницу, объем промпроизводства в США в феврале подскочил на 1,1% по сравнению с предыдущим месяцем, рекордными темпами с октября прошлого года.

Производство в перерабатывающей промышленности (на нее приходится 75% от общего объема промпроизводства) повысился в прошлом месяце на 1,2%, хотя эксперты прогнозировали рост на 0,5%.

Использование производственных мощностей в США в феврале увеличилось до 78,1% с 77,4% в январе, показатель стал максимальным с января 2015 года.

Кроме того, индекс потребительского доверия в США в марте подскочил до 102 пунктов, максимального уровня за последние 14 лет.

В феврале значение индикатора составляло 99,7 пункта, и опрошенные MarketWatch эксперты в среднем ожидали его снижения в текущем месяце до 99,5 пункта.

Внимание трейдеров также было направлено на дебютные торги акциями Siemens Healthineers, выделенной в независимую компанию из германского промышленного конгломерата. Накануне Siemens провела прайсинг Healthineers на уровне 28 евро за акцию - в нижней половине прогнозного диапазона размещения (от 26 до 31 евро за акцию).

Акции Healthineers подорожали на 5%.

Стоимость бумаг NEX Group, управляющей электронными платформами для торговли облигациями и валютами, взлетела на 30% на информации о том, что крупнейший мировой оператор фьючерсных бирж CME Group сделал предварительное предложение о покупке компании.

Капитализация Deutsche Bank увеличилась на 1,5%. Германский банк пересмотрел показатель чистого убытка за 2017 год с повышением в связи с корректировкой оценки отложенных налоговых обязательств в Великобритании. В соответствии с аудированным финансовым отчетом Deutsche Bank, его чистый убыток в минувшем году составил 751 млн евро, а не 512 млн евро, как сообщалось в предварительном отчете, опубликованном в феврале.

По итогам прошедшего года банк намерен выплатить дивиденды в размере 0,11 евро на акцию. Deutsche Bank выплатил в общей сложности 0,19 евро на акцию за 2015 и 2016 гг.

Цена бумаг телекоммуникационной компании Altice выросла на 2,7% благодаря росту финпоказателей в четвертом квартале.

Тем временем рыночная стоимость британской строительной компании Berkeley Group упала на 5,4% на заявлении, что она не собирается ускорять темпы строительства жилья, несмотря на благоприятные условия на рынке Лондона и юго-востока Великобритании.

Статданные, опубликованные в пятницу, указали на более слабые, чем предполагалось ранее, темпы инфляции в еврозоне в феврале.

Потребительские цены в еврозоне в прошлом месяце выросли на 1,1% в годовом выражении, свидетельствуют окончательные данные Статистического управления Европейского союза. Предварительные данные свидетельствовали о повышении на 1,2% после роста на 1,3% в январе, и аналитики не ожидали их пересмотра.

Февральские темпы инфляции в странах валютного блока были самыми слабыми с декабря 2016 года.

пк йй ко *

Neuer Inhalt Horizontal Line