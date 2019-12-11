Этот контент был опубликован 11 декабря 2019 г. 18:15

Лондон. 11 декабря. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы стран Западной Европы выросли по итогам торгов в среду, инвесторы ждут итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, а также следят за новостями, касающимися торговых переговоров между США и Китаем.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 поднялся на 0,24% и составил 406,22 пункта.

Британский индекс FTSE 100 вырос на 0,03%, германский DAX - на 0,58%, французский CAC 40 - на 0,22%. Испанский индикатор IBEX 35 и итальянский FTSE MIB прибавили 0,77% и 0,14% соответственно.

В среду вечером будут объявлены итоги двухдневного заседания Федрезерва, подавляющее большинство экспертов полагает, что регулятор сохранит процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне от 1,5% до 1,75% годовых

Американский центробанк в среду также предоставит обновленные экономические прогнозы. Кроме того, инвесторы ждут выступления главы ФРС Джерома Пауэлла, рассчитывая услышать намеки на то, какой будет дальнейшая политика центробанка.

В четверг состоится очередное заседание Европейского центрального банка (ЕЦБ), от которого трейдеры также не ждут изменения ставок.

Помимо заседаний центробанков, в центре внимания участников рынков остаются торговые переговоры Вашингтона и Пекина с учетом приближающейся даты возможного вступления в силу в Штатах нового раунда пошлин на китайские товары.

Президент США Дональд Трамп уже скоро примет решение по торговому соглашению с Китаем и тарифам и объявит о нем, заявил советник по торговле Белого дома Питер Наварро.

Ранее экономический советник Белого дома Ларри Кадлоу сказал, что США пока не приняли решения об отмене запланированного на 15 декабря введения пошлин на китайские товары. Возможность вступления в силу пошлин "остается на повестке дня", сказал Кадлоу в ходе мероприятия в Вашингтоне, организованного The Wall Street Journal.

Во вторник агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на китайских чиновников, что Пекин рассчитывает на отказ администрации президента США Дональда Трампа от нового раунда пошлин.

Кроме того, внимание инвесторов направлено на предстоящие парламентские выборы в Великобритании. Консервативная партия Великобритании сможет получить большинство в британском парламенте по итогам выборов, которые состоятся в четверг, свидетельствует опубликованный в среду прогноз телеканала Sky News. Согласно его данным, консерваторы, вероятно, получат 339 мест в 650-местной Палате общин, что на 21 место больше, чем на выборах в 2017 году. Лейбористы могут рассчитывать на 231 место.

Акции Credit Suisse Group AG подешевели на 0,9% после того, как швейцарский банк ухудшил прогнозы для ключевого показателя рентабельности на 2019 и 2020 годы, отметив сохранение сложных рыночных условий.

Цена бумаг испанской Industria de Diseno Textil SA (Inditex) выросла на 5,2%, поскольку крупнейший в мире ритейлер одежды отчитался о росте чистой прибыли на 12% за девять месяцев финансового года.

Бумаги Tullow Oil подскочили на 15,4%, продолжив восстанавливаться после падения более чем на 70% в понедельник, когда британская нефтегазовая компания объявила об уходе генерального директора Пола МакДэйда и приостановила выплату дивидендов акционерам.

Котировки акций британского ритейлера одежды JD Sports Fashion Plc упали на 9,5% после того, как главный акционер компании - Pentland Group - объявил о том, что сократил свою долю, хотя и остался владельцем контрольного пакета акций.

Акции HSBC Holdings Plc подорожали на 0,5% на фоне новостей о том, что швейцарское подразделение британского банка признало, что содействовало уклонению американских клиентов от уплаты налогов в течение десяти лет, и согласилось выплатить $192 млн для урегулирования претензий Минюста США в рамках этого дела.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

ва аш ри*

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!