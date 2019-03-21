Этот контент был опубликован 21 марта 2019 г. 18:10

Лондон. 21 марта. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы Западной Европы завершили разнонаправленными изменениями торги в четверг, инвесторы реагировали на итоги заседания Федеральной резервной системы (ФРС) и оценивали прогресс в переговорах по Brexit.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 по итогам торгов опустился на 0,04%, до 380,69 пункта.

Британский индекс FTSE 100 увеличился на 0,88%, французский CAC 40 снизился на 0,07%, германский DAX - на 0,46%. Итальянский FTSE MIB прибавил 0,2%, испанский IBEX 35 потерял 0,5%.

Как сообщалось, американский Центробанк сохранил базовую процентную ставку и сократил число возможных повышений в этом году с двух до нуля. Руководители Федрезерва ухудшили макроэкономические прогнозы на 2019-2020 годы и объявили, что завершат сокращение активов на балансе в сентябре текущего года.

"Мы не видим в поступающих данных сигналов о том, что нам следует двигаться в каком-либо направлении. Данные предполагают, что нам следует сохранять терпение и позволить ситуации проясниться, - заявил глава ФРС Дж.Пауэлл на пресс-конференции по итогам мартовского заседания. - Возможно, пройдет какое-то время, прежде чем прогнозы занятости и инфляции ясным образом потребуют изменения денежно-кредитной политики".

Тем временем канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что допускает краткий перенос Brexit, если британский парламент одобрит соглашение с ЕС. В то же время, отметила она, если британский парламент не проголосует за соглашение с ЕС, то, очевидно, придется проводить новую встречу лидеров ЕС.

"Уверена, что о коротком продлении срока можно говорить положительно", - сказала канцлер в четверг, выступая в Бундестаге с правительственным заявлением перед саммитом ЕС. Этот саммит, проходящий 21-22 марта, может стать переломным моментом в истории Brexit.

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что попросила ЕС о переносе срока Brexit с 29 марта на 30 июня 2019 года, соответствующее письмо она направила в Брюссель. Ожидается, что этот вопрос будет рассмотрен лидерами стран ЕС на саммите на этой неделе.

Розничные продажи в Великобритании неожиданно выросли в феврале на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем, тогда как аналитики в среднем прогнозировали снижение на ту же величину. В годовом выражении продажи увеличились на 4% при консенсус-прогнозе 3,3%.

Банк Англии по итогам заседания в четверг ожидаемо сохранил все основные параметры денежно-кредитной политики неизменными и отметил рост неопределенности в связи с Brexit.

Между тем Банк Норвегии в четверг повысил ключевую процентную ставку во второй раз с сентября, когда она была поднята впервые за семь лет. Ставка увеличена с 0,75% до 1%.

Торговый дефицит Испании вырос в январе больше прогноза, до максимума для этого месяца с 2011 года. Экспорт из Испании сократился на 1,3% в годовом выражении, импорт повысился на 0,9%.

Решения Федрезерва негативно сказались на акциях европейских банков в рамках Stoxx 600. Акции Royal Bank of Scotland подешевели на 6,1%, Commerzbank - на 3,7%, Lloyds - на 2,8%.

Тем временем горнорудные компании получили поддержку от подъема цен на железную руду, золото и большинство цветных металлов. Котировки акций Antofagasta увеличились на 2%, Anglo American - на 1,3%, BHP - на 1,6%, Glencore - на 0,6%, Rio Tinto - на 1,9%.

Цена бумаг британских строительных компаний Persimmon и Taylor Wimpey опустилась на 2,3% и 1,1% соответственно на данных, что цены на дома в Великобритании в целом в январе снизились на 0,8%, а в Лондоне - на 1,6%.

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