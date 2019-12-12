Этот контент был опубликован 12 декабря 2019 г. 18:12

Лондон. 12 декабря. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы стран Западной Европы выросли по итогам торгов в четверг на заявлении президента США Дональда Трампа о ходе торговых переговоров с Китаем.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к закрытию торгов поднялся на 0,33% и составил 407,57 пункта.

Британский индекс FTSE 100 вырос на 0,98%, германский DAX - на 0,57%, французский CAC 40 - на 0,4%. Испанский индикатор IBEX 35 и итальянский FTSE MIB прибавили 0,81% и 1,02% соответственно.

Вашингтон и Пекин приближаются к заключению торгового соглашения, заявил Трамп в четверг. "Мы очень близки к большой сделке с Китаем. Они этого хотят, и мы тоже!", - написал Трамп в своем аккаунте в Twitter.

Ситуация вокруг торгового соглашения США и Китая остается в центре внимания с учетом приближающейся даты вступления в силу в Штатах нового раунда пошлин на китайские товары.

Ранее советник по торговле Белого дома Питер Наварро заявил, что Трамп вскоре примет решение по торговому соглашению с Китаем и тарифам и объявит о нем. По словам экономического советника Белого дома Ларри Кадлоу, возможность введения пошлин, запланированного на 15 декабря, "остается на повестке дня".

Официальный представитель Минторга Китая Гао Фэн сказал на брифинге в четверг, что участники переговоров "поддерживают тесные контакты".

В четверг прошло заседание Европейского центрального банка (ЕЦБ), по итогам которого регулятор сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне, ставку по депозитам - на уровне минус 0,5%. Ставка по маржинальным кредитам осталась на отметке 0,25%. Решения совпали с ожиданиями рынка.

Председатель ЕЦБ Кристин Лагард в ходе пресс-конференции по итогам заседания сказала, что регулятор видит сигналы стабилизации экономического подъема в еврозоне, а также сигналы усиления базовой инфляции.

Центральный банк Швейцарии по итогам заседания в четверг также принял решение о сохранении текущего уровня ключевой ставки. Ставка по депозитам осталась на уровне минус 0,75%.

Важным событием для рынка также являются выборы в Великобритании.

В стране в четверг открылись избирательные участки на парламентских выборах, сообщают британские СМИ. В общей сложности работу начали около 40 тыс. участков. Британцы смогут проголосовать на них до 22:00 по местному времени (01:00 мск пятницы).

Ожидается, что основная борьба за места в Палате общин (нижней палате парламента) развернется, как это чаще всего бывает, между консерваторами и лейбористами.

Согласно последним опросам, Консервативная партия Великобритании, вероятно, сможет получить большинство в 650-местной палате.

Опубликованные в четверг статданные указали, что инфляция в Германии в ноябре была максимальной с июня.

Потребительские цены в Германии, гармонизированные со стандартами Евросоюза, в ноябре выросли на 1,2% в годовом выражении, свидетельствуют окончательные данные Федерального статистического управления страны (Destatis). Таким образом, инфляция в ФРГ ускорилась по сравнению с октябрьскими 0,9% и достигла максимума с июня текущего года.

Тем временем потребительские цены во Франции, гармонизированные со стандартами Европейского союза, в ноябре выросли на 1,2% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, свидетельствуют окончательные данные Национального статистического управления Insee. Относительно октября цены увеличились на 0,1%.

Реальный ВВП стран G20 увеличился в третьем квартале на 0,7% относительно предыдущих трех месяцев, свидетельствуют оценки Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) на основе предварительных данных.

Цена бумаг Peugeot выросла на 2,3%, акции Fiat на торгах в Милане подорожали на 2,5%. Автопроизводители на следующей неделе намерены подписать соглашение о слиянии, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Акции британской нефтегазовой компании Tullow Oil подорожали на 15,2%, продолжив восстанавливаться после падения более чем на 70% в понедельник.

Цена бумаг Balfour Beatty выросла на 4,3%, поскольку британская инфраструктурная компания улучшила годовой прогноз прибыли.

Бумаги Just Eat прибавили в цене 0,15%. Британский сервис заказа и доставки еды отклонил новое предложение инвестиционной компании Prosus NV, заявив, что оно по-прежнему существенно недооценивает его стоимость.

Акции швейцарской Nestle снизились на 0,4%. Один из крупнейших в мире производителей продуктов питания достиг соглашения о продаже американского бизнеса по производству мороженого Froneri своему совместному предприятию с PAI Partners.

ор ак ав*

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