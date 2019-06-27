Этот контент был опубликован 27 июня 2019 г. 18:33

Лондон. 27 июня. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы стран Западной Европы завершили торговую сессию в четверг разнонаправленной динамикой, трейдеры сосредоточились на грядущем саммите G20, в ходе которого должны состояться переговоры глав США и Китая.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 практически не изменился по итогам торгов, составив 382,21 пункта.

Британский индекс FTSE 100 по итогам торгов опустился на 0,19%, германский DAX поднялся на 0,21%, французский CAC 40 снизился на 0,13%, испанский IBEX 35 потерял 0,1%, итальянский FTSE MIB поднялся на 0,26%.

Трейдеры рассчитывают на прогресс в торговых переговорах США и Китая в ходе предстоящего саммита G20 в Японии, однако заявления американского президента Дональда Трампа встревожили рынок.

Трамп заявил, что может ввести дополнительные пошлины на китайские товары, если не достигнет торгового соглашения с лидером КНР Си Цзиньпином. "Я введу дополнительные пошлины, весьма существенные дополнительные пошлины, если не получится, если мы не договоримся", - сказал он в интервью телеканалу Fox Business.

Трамп не исключил возможности того, что ему и Си Цзиньпину удастся достичь договоренности в ходе саммита G20 в Японии, но отметил, что введение дополнительных тарифов - это его "план Б" на случай, если торговые переговоры с Пекином не увенчаются успехом.

В четверг газета South China Morning Post со ссылкой на осведомленные источники сообщила, что США и Китай предварительно договорились объявить перемирие в торговой войне перед саммитом G20 для того, чтобы возобновить переговоры об урегулировании спора. По данным издания, детали сделки заранее включены в пресс-релизы к предстоящей встрече лидеров двух стран. Как сказал один из собеседников газеты, решение Трампа приостановить введение дополнительных пошлин на товары из Китая было условием проведения встречи с Си Цзиньпином в Осаке, однако Трамп может в любой момент изменить свое решение.

Опубликованные в четверг статданные указали на ослабление доверия к экономике еврозоны.

Сводный индекс делового и потребительского доверия к экономике еврозоны в июне 2019 года опустился до 103,3 пункта с пересмотренных 105,2 пункта в мае, свидетельствуют данные Европейской комиссии. Значение показателя стало минимальным с августа 2016 года.

Между тем потребительские цены в Германии, гармонизированные со стандартами Евросоюза, в июне увеличились на 1,3% в годовом выражении, свидетельствуют предварительные данные Федерального статистического управления страны (Destatis).

Аналогичный рост был зафиксирован и в предыдущий месяц. Это минимальные темпы повышения с апреля 2018 года.

Влияние на динамику европейских акций в четверг также оказали корпоративные новости.

Бумаги H&M подорожали по итогам торгов на 13,67% и остались лидером роста среди компонентов индекса Stoxx 600. Шведская компания, владелец второй по величине в Европе сети магазинов одежды, немного сократила чистую прибыль во втором финансовом квартале, но зафиксировала существенный рост выручки.

Акции других ритейлеров также завершили торги ростом: бумаги Kering подорожали на 1%, Tesco - на 1,34%, Carrefour - на 1,44%.

Между тем бумаги Chr. Hansen подешевели на 13,78% и продемонстрировали самый существенный спад в индексе Stoxx 600, поскольку датская биотехнологическая компания ухудшила годовой прогноз выручки, тогда как показатель ее прибыли не оправдал ожидания аналитиков.

Котировки французской Vivendi снизились на 2,66% на новостях о возникших препятствиях для запланированной продажи ее доли в подразделении Universal Music Group.

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