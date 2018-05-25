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Этот контент был опубликован 25 мая 2018 г. 19:14 25.05.2018 - 19:14

Лондон. 25 мая. ИНТЕРФАКС - Европейские фондовые индексы изменились разнонаправленно в пятницу: инвесторы пытались найти баланс между назревающим политическим кризисом в Испании и позитивными статданными из Германии.

Благоприятным для рынка фактором также стала довольно мягкая реакция КНДР на отмену президентом США Дональдом Трампом планировавшейся встречи с северокорейским лидером.

КНДР по-прежнему настроена провести переговоры с США в любое время, несмотря на отмену американским лидером Д.Трампом саммита, намеченного на 12 июня, сообщило агентство "Ренхап" со ссылкой на замглавы северокорейского МИД Ким Ке Гвана.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к закрытию рынка в пятницу увеличился на 0,1% - до 391,08 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 к этому времени повысился на 0,2%, французский CAC 40 потерял 0,1%, германский DAX прибавил 0,7%. Испанский IBEX 35 и итальянский FTSE MIB потеряли соответственно 1,7% и 1,5%.

В пятницу стало известно, что социалистическая партия Испании (PSOE) направила в Конгресс депутатов предложение о вынесении вотума недоверия премьер-министру страны Мариано Рахою.

По данным газеты El Pais, это решение было принято после того, как испанский суд вынес постановление в отношении правящей Народной партия Испании, лидером которой является М.Рахой, по делу о коррупции. Накануне суд, в частности, признал членов этой партии виновными в мошенничестве, уклонении от уплаты налогов и отмывании денежных средств. Суд также обязал Народную партию Испании выплатить штраф в размере 245 тыс. евро.

Трейдеры также следят за ситуацией в Италии, где продолжается формирование правительства.

Индекс доверия германских предпринимателей к экономике страны, рассчитываемый мюнхенским институтом экономических исследований IFO, в мае остался на уровне 102,2 пункта. При этом аналитики в среднем ожидали снижения до 102 пунктов.

ВВП Великобритании в первом квартале увеличился на 0,1% по сравнению с предыдущим кварталом и на 1,2% в годовом выражении, свидетельствуют пересмотренные данные Национального статистического управления (ONS). Это самый слабый подъем с конца 2012 года.

Результат совпал как с предварительно объявленными показателями, так и со средними ожиданиями аналитиков.

При этом британский ВВП в расчете на душу населения в январе-марте сократился на 0,1% относительно предыдущих трех месяцев, отмечает The Guardian. По сравнению с первым кварталом 2017 года подъем показателя составил 0,6%, что является минимальным приростом с 2012 года.

Котировки акций итальянских и испанских банков снизились в пятницу. Бумаги Banco BPM подешевели на 7,3%, Intesa Sanpaolo - на 3,2%, CaixaBank - на 3,8%, Banco Santander - на 3%.

Цена акций GVC Holdings Plc к закрытию рынка выросла на 4,4% благодаря хорошей отчетности букмекерской компании.

Рыночная стоимость Atos SE поднялась на 1,1% на новости о том, что французский провайдер компьютерных услуг выкупит собственные акции на сумму 2 млрд евро в период до ноября 2019 года.

Между тем цена бумаг британской почтовой службы Royal Mail Plc упала на 2,8% после того, как аналитики Berenberg ухудшили рекомендации для них до "продавать" с "держать".

Стоимость бумаг LafargeHolcim Ltd. опустилась к закрытию рынка на 0,3%. Франко-швейцарский производитель строительных материалов сообщил, что планирует закрыть офисы в Париже и Цюрихе к концу текущего года, а также сократить порядка 200 рабочих мест в рамках упрощения организационной структуры и снижения расходов.

Служба финансово-экономической информации

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