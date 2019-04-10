Этот контент был опубликован 10 апреля 2019 г. 19:15

Лондон. 10 апреля. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы государств Западной Европы изменились разнонаправленно в среду после заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ).

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к закрытию рынка в среду увеличился впервые за три сессии - на 0,3% и составил 386,68 пункта.

Германский индикатор DAX поднялся на 0,5%, французский CAC 40 - на 0,3%, британский FTSE 100 опустился на 0,1%, испанский IBEX 35 и итальянский FTSE MIB практически не изменились по итогам торгов.

ЕЦБ по итогам заседания в среду ожидаемо сохранил все три ключевые процентные ставки на прежних уровнях, а также оставил мартовский прогноз (forward guidance) по денежно-кредитной политике, заявив, что ожидает сохранения процентных ставок на текущих уровнях "по крайней мере до конца 2019 года".

ЕЦБ также заявил, что продолжит реинвестировать поступления от погашаемых облигаций, приобретенных в рамках программы количественного смягчения (QE), в полном объеме в течение дополнительного времени после того, как начнет повышать процентные ставки.

Президент ЕЦБ Марио Драги заявил в ходе пресс-конференции по итогам заседания, что риски для экономических прогнозов в еврозоне по-прежнему смещены в сторону понижения.

Инвесторы ждали от него деталей новой программы целевых долгосрочных кредитов (TLTRO) для банков, объявленных Центробанком в марте, однако М.Драги заявил, что условия нового раунда TLTRO будут обнародованы на одном из следующих заседаний и они будут зависеть от ситуации в экономике.

Он также отметил, что пока рано судить, потребуется ли Центробанку принимать такие меры, как, например, переход к многоуровневой процентной ставке, для смягчения негативных последствий отрицательных ставок.

На этом фоне подешевели акции банков: стоимость бумаг HSBC опустилась на 0,4%, Societe Generale - на 1,3%, BNP Paribas - на 0,9%, Banco Santander - на 0,2%.

Объем промышленного производства во Франции в феврале увеличился на 0,6% в годовом выражении и на 0,4% за месяц. Это стало неожиданностью для аналитиков, которые в среднем прогнозировали снижение показателей соответственно на 0,2% и 0,5%.

Промпроизводство в Великобритании в феврале выросло на 0,1% относительно того же месяца прошлого года и на 0,6% по сравнению с январем. Эксперты в среднем ожидали падения первого показателя на 0,9% и повышения второго на 0,1%.

Котировки бумаг Tesco выросли по итогам торгов на 3,6%. Крупнейшая розничная сеть в Великобритании по итогам 2019 финансового года, который закончился 23 февраля, повысила доналоговую прибыль на 29% - до 1,67 млрд фунтов стерлингов ($2,18 млрд). Скорректированная операционная прибыль, на которую компания обращает основное внимание, поднялась на 34% и превзошла ожидания аналитиков.

Акции Asos подорожали на 7,8%, несмотря на слабую отчетность. Британский интернет-ритейлер снизил доналоговую прибыль на 87% в первом финансовом полугодии, которое завершилось 28 февраля. Тем не менее, компания подтвердила прогноз на весь текущий фингод.

Стоимость бумаг OMV поднялась на 2,4%. Австрийская компания сообщила о падении продаж углеводородов в первом квартале до 38,4 млн баррелей нефтяного эквивалента по сравнению с 38,5 млн б.н.э. за тот же период годом ранее из-за отсутствия поставок из Ливии. В то же время добыча выросла до 474 тыс. баррелей в сутки с 437 тыс. б/с.

Акции Airbus подешевели на 1,7%. Европейский авиастроительный концерн планирует назначить главой совета директоров бывшего CEO Deutsche Telecom Рене Оберманна.

Капитализация LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA повысилась на 0,8%. Крупнейший мировой производитель товаров класса люкс увеличил выручку в первом квартале 2019 года на 16%, до 12,5 млрд евро, отметив "хороший рост" во всех регионах.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

оь пк аш вв*

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!