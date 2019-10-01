Этот контент был опубликован 1 октября 2019 г. 12:00

Лондон. 1 октября. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы Западной Европы изменяются разнонаправленно в ходе торговой сессии во вторник, инвесторы оценивают статистические данные.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 12:02 МСК опустился на 0,21%, до 392,35 пункта.

Германский индикатор DAX снизился на 0,04%, французский CAC 40 - на 0,15%, британский FTSE 100 - на 0,13%. Испанский IBEX и итальянский FTSE MIB прибавили 0,34% и 0,64% соответственно.

Опубликованные во вторник статданные указали на замедление инфляции в еврозоне в сентябре до минимума за три года.

Потребительские цены в еврозоне в сентябре 2019 года выросли на 0,9% в годовом выражении, свидетельствуют предварительные данные Статистического управления Европейского союза. Это минимальные темпы роста с ноября 2016 года. В августе инфляция составила 1%, и аналитики не ожидали изменения показателя.

Потребительские цены без учета таких волатильных факторов, как цены на энергоносители, продукты питания и алкоголь (индекс CPI Core, который отслеживает Европейский центральный банк), увеличились на 1% в годовом выражении, совпав с прогнозами рынка. Рост показателя ускорился с августовских 0,9%.

Индекс менеджеров закупок (PMI) в промышленном секторе Великобритании в сентябре увеличился до 48,3 пункта - максимального за четыре месяца уровня - против 47,4 пункта в августе, свидетельствуют данные исследовательской организации Markit Economics. Год назад он находился на уровне 53,7 пункта

Рост показателя стал неожиданностью для аналитиков, которые в среднем ожидали снижения до 47-47,1 пункта.

Внимание рынка также сосредоточено на торговых переговорах между США и Китаем, которые должны состояться 10-11 октября. Инвесторы надеются, что стороны смогут добиться какого-то прогресса.

На прошлой неделе агентство Bloomberg сообщило, что чиновники США обсуждают ряд мер, включая принудительный делистинг китайских компаний с американских бирж и ограничения на американские инвестиции в компании КНР, однако администрация президента США Дональда Трампа частично опровергла эту информацию.

Советник Трампа по торговой политике Питер Наварро сказал телеканалу CNBC в понедельник, что сообщение Bloomberg является "более чем наполовину неточным или же попросту лживым". В то же время он не уточнил, что именно в сообщении было правдивым, а что нет.

Акции Credit Suisse Group теряют 0,04% после новости о том, что главный операционный директор (COO) швейцарского банка Пьер-Оливье Буи уходит в отставку после крупного скандала, наделавшего много шума в финансовых кругах Швейцарии.

Цена бумаг Royal KPN снижается на 1,19%. Голландская телекоммуникационная компания назначила своего главного операционного директора Джуста Фарверка новым CEO на следующий день после отмены решения о назначении на эту должность ранее выбранного кандидата.

Котировки акций Ferguson Plc растут на 4,6%, поскольку ведущий мировой дистрибьютор сантехнического и отопительного оборудования отчитался о превзошедшем прогнозы росте годовой прибыли.

Акции британской сети пекарен Greggs дешевеют на 6,3%, так как компания отчиталась о замедлении роста продаж в минувшем фингоду.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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