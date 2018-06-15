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Этот контент был опубликован 15 июня 2018 г. 11:45 15.06.2018 - 11:45

Лондон. 15 июня. ИНТЕРФАКС - Европейские рынки акций демонстрируют разнонаправленную динамику на торгах в пятницу после резкого скачка накануне на фоне ослабления евро, вызванного заявлениями Европейского центрального банка (ЕЦБ).

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 опустился в ходе торгов на 0,2%, до 392,28 пункта.

Британский FTSE 100 упал на 0,7%, французский CAC 40 - вырос на 0,4%, германский DAX прибавляет менее 0,1%, испанский IBEX 35 и итальянский FTSE MIB теряют соответственно 0,5% и 0,4%.

В центре внимания трейдеров сообщения о том, что США уже в пятницу могут объявить о введении дополнительных пошлин на товары китайского экспорта общей стоимостью порядка $50 млрд.

По данным газеты The Wall Street Journal, ссылающейся на свои источники, президент США Дональд Трамп принял решение о пошлинах в отношении китайских товаров по итогам совещания в четверг со своими советниками и членами администрации.

Офис торгового представителя США может объявить о решении в пятницу и уже на будущей неделе опубликовать список товаров, в отношении которых могут быть введены 25%-ные пошлины. Основанием для решения является нарушение китайскими компании прав на интеллектуальную собственность.

Также в СМИ появились сообщения о том, что США практически подготовили список товаров китайского экспорта общей стоимостью около $100 млрд, которые войдут во вторую волну повышения пошлин.

"Решение США не должно было стать сюрпризом, учитывая то, что об этом много говорилось", - цитирует Dow Jones обзор экспертов RBC Capital Markets.

"Однако многие полагали, что Трамп смягчит свою позицию, - отмечается в обзоре. - Подтверждение того, что пошлины все-таки будут введены, вероятно, провоцирует в некоторой степени уход от рисков".

Статданные, обнародованные в пятницу, указали на усиление инфляции в еврозоне.

Потребительские цены в регионе в мае 2018 года выросли на 1,9% относительно того же месяца прошлого года, свидетельствуют окончательные данные Статистического управления Европейского союза.

Темпы роста существенно усилились по сравнению с прошлым месяцем, когда они составляли 1,2%, и достигли максимума с апреля 2017 года.

Майское значение индикатора совпало с предварительными данными и прогнозами аналитиков.

Котировки акций банков опускаются на фоне продолжающегося снижения доходностей гособлигаций. Доходность десятилетних US Treasuries накануне уменьшилась до 2,925% годовых с 2,948%, аналогичных немецких бумаг - до 0,403% с 0,430%.

Стоимость бумаг BNP Paribas упала на 1%, Societe Generale - на 1,5%, Deutsche Bank - на 1,5%, Commerzbank - на 2,5%.

Цены акций автопроизводителей изменяются разнонаправленно после публикации данных о продажах автомобилей в Европе за май. Бумаги Renault подешевели на 0,3%, Daimler - на 0,8%, PSA - выросли в цене на 0,8%, Volkswagen - на 0,6%.

Подразделение Volkswagen, занимающееся выпуском грузовиков и автобусов, объявило о назначении главным финансовым директором Кристиана Шульца, отвечавшего ранее за корпоративное развитие, стратегию и M&A.

Акции Tesco Plc на торгах в пятницу подорожали на 2,2%. Крупнейший продуктовый ритейлер Великобритании увеличил сопоставимые продажи в первом финквартале на 1,3%, причем рост показателя был отмечен по итогам десятого квартала подряд. Сопоставимые продажи Tesco на британском рынке в минувшем квартале повысились на 2,1%.

Стоимость бумаг Rolls-Royce Holdings Plc взлетела на 8,8%. Британская промышленная группа сообщила в пятницу, что объявленное ранее сокращение 4,6 тыс. рабочих мест позволит ей превзойти целевой показатель свободного денежного потока в 1 млрд фунтов стерлингов ($1,3 млрд) к 2020 году.

Rolls-Royce ожидает, что свободный денежный поток в среднесрочной перспективе будет превышать 1 фунт на акцию по сравнению с 15 пенсами на акцию в 2017 году.

Цена акций шведского ритейлера Hennes & Mauritz упала на 4,4%. Продажи компании в национальных валютах с учетом налога на добавленную стоимость во втором финквартале не изменились, сообщила компания. Выручка без учета налога увеличилась на 1,2% - до 51,9 млрд шведских крон ($5,9 млрд), не оправдав ожиданий рынка.

Стоимость бумаг нидерландской почтовой службы PostNL выросла на 8,4% на информации издания Telegraaf о том, что правительство Нидерландов может "очень скоро" принять решение о сокращении роли государства на рынке почтовых услуг страны.

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