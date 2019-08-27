Этот контент был опубликован 27 августа 2019 г. 12:27

Лондон. 27 августа. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы Западной Европы демонстрируют разнонаправленные изменения в ходе торгов во вторник, инвесторы оценивают перспективы возобновления торговых переговоров между США и Китаем и следят за развитием событий в итальянской политике.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 12:50 мск поднялся на 0,13% и составил 371,77 пункта.

Британский индекс FTSE 100 снизился на 0,29%, германский DAX вырос на 0,15%, французский CAC 40 потерял 0,02%. Испанский индекс IBEX 35 и итальянский FTSE MIB повысились на 0,36% и 0,66% соответственно.

Настроения на рыках улучшились в понедельник на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о готовности Китая вернуться за стол переговоров.

В ходе пресс-конференции по итогам саммита G7 во французском Биаррице Трамп заявил, что Пекин "отчаянно" хочет заключения сделки с США. "Пошлины очень больно бьют по ним", - сказал он.

Трамп приветствовал заявление вице-премьера Госсовета КНР Лю Хэ, который ранее сказал, что Пекин хотел бы решать проблемы в отношениях с США "за счет переговоров и сотрудничества спокойным образом".

"Он хочет заключить соглашение и хочет, чтобы это было сделано в спокойных условиях, - отметил Трамп. - Он упомянул слово "спокойный", и я согласен с ним".

Тем временем, редактор издания Global Times Ху Сицзинь, за словами которого внимательно следят трейдеры, учитывая его связи с властями КНР, сообщил, что коммуникации Китая с США были лишь на "техническом уровне" и не несут в себе той значимости, которую придает им Трамп, пишет MarketWatch.

"Позиция КНР не изменилась. Китай не намерен сдаваться под давлением США", - написал Ху Сицзинь в Твиттере.

В центре внимания рынков также вновь оказалась политическая ситуация в Италии.

Итальянское "Движение пять звезд" сообщило во вторник, что не будет проводить новых встреч с Демократической партией, если та не согласится на его требование о сохранении поста премьер-министра за Джузеппе Конте.

Продолжавшиеся четыре чеса переговоры "завершились ничем", говорится в заявлении "Пяти звезд", которое приводит агентство Bloomberg.

Первоначальный прогресс в переговорах усилил надежды на то, что партиям удастся достичь соглашения о формировании новой коалиции, минуя выборы.

Кроме того, участники рынка обратили внимание на статистику из Германии, согласно которой ВВП страны во втором квартале 2019 года снизился на 0,1% по сравнению с предыдущими тремя месяцами. Показатель совпал с ожиданиями аналитиков. Однако инвесторы беспокоятся, что крупнейшая экономика Европы может скатиться в рецессию на фоне резкого падения экспорта. По данным Bloomberg, поставки за рубеж сократились на 1,6%, максимально за более чем шесть лет. Это привело к уменьшению общего объема производства во второй раз за последний год.

Акции европейских автопроизводителей подорожали на новостях о том, что Китай запускает серию мер для стимулирования потребительского спроса, в том числе, спроса на автомобили. Как сообщил Госсовет КНР, власти постепенно ослабят, а в некоторых случаях полностью отменят ограничения на покупку автомобилей, и примут меры, чтобы содействовать спросу на автомобили на новых источниках энергии (NEV).

Цена бумаг поставщиков Pirelli, Valeo и Hella выросла на 1,5-1,8%. Бумаги автопроизводителей Ferrari, Porsche SE, Fiat Chrysler и Volkswagen прибавили 0,9-1,3%.

ва вч ав*

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