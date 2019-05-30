Этот контент был опубликован 30 мая 2019 г. 11:14

Лондон. 30 мая. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы стран Западной Европы растут в четверг вместе с фьючерсами на индексы США, корректируясь после падения по итогам предыдущей торговой сессии.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 11:06 мск вырос на 0,3% и составил 371,57 пункта.

Британский индекс FTSE 100 к этому времени поднялся на 0,2%, германский DAX - на 0,45%, французский CAC 40 - на 0,39%, испанский IBEX 35 - на 0,7%, итальянский FTSE MIB - на 0,3%.

Фьючерсы на американские фондовые индексы укрепляются в среднем на 0,3%.

Акции европейских энергетических компаний растут на фоне восстановления цен на нефть.

Цены на нефть эталонных марок в четверг растут на данных об изменении на прошлой неделе коммерческих запасов топлива в США после падения в предыдущий день.

Июльские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures подорожали на 0,4% после падения на 0,94% днем ранее. Котировки фьючерсов на нефть WTI на июль на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) поднимаются на 1,2% после снижения на 0,56% по итогам предыдущей сессии.

Котировки BP дорожают на торгах в Лондоне на 0,6%, акции французской Total повышаются в ходе торговой сессии в Париже на 0,97%. Бумаги Royal Dutch Shell растут на 0,98%, Eni - на 0,7%, Equinor - на 0,56%.

В то же время беспокойство по поводу торгового конфликта США и Китая продолжает ограничивать рост рынка.

Китайские СМИ сообщили, что Пекин может использовать редкоземельные металлы (РЗМ) как рычаг давления на США в торговом споре двух стран. В микроблоге в Twitter китайской газеты Global Times говорится, что Пекин "серьезно рассматривает" возможность ограничения экспорта РЗМ в США наряду с другими контрмерами. CCTV также сообщает о планах Китая ограничить экспорт РЗМ в Штаты, ссылаясь на представителя Государственного комитета по реформам и развитию КНР (NDRC).

КНР является крупнейшим мировым поставщиком РЗМ и обеспечивает порядка 80% потребностей США в этих металлах.

Котировки ArcelorMittal восстанавливаются после падения в ходе предыдущих торгов, связанного с объявлением компании о расширении планов сокращения производства стального проката в Европе из-за ослабления спроса и роста импорта.

Акции ArcelorMittal, крупнейшего в мире производителя стали, на торгах в Амстердаме дорожают на 0,8%.

Бумаги британской химкомпании Johnson Matthey дешевеют, несмотря на данные о росте доналоговой прибыли компании на 53% по итогам 2019 финансового года. Стоимость ее акций на торгах в Лондоне снижается на 3,1%.

Котировки Daily Mail & General Trust, владельца газет Daily Mail and Mail on Sunday, повышаются на 9,2%, хотя компания отчиталась о падении доналоговой прибыли в первом полугодии 2019 финансового года на 56%.

Акции Axel Springer демонстрируют существенный рост - на 21,6%. Немецкий издательский концерн, владелец газеты Bild, ведет переговоры с KKR & Co. о продаже доли своих акций.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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