Этот контент был опубликован 23 января 2020 г. 11:33

Лондон. 23 января. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы стран Западной Европы не демонстрируют единой динамики на торгах в четверг. Основное внимание трейдеров приковано к ситуации в Китае, где началась вспышка пневмонии, вызванной новым типом коронавируса.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 12:56 мск снизился на 0,17% и составил 422,31 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 снижается на 0,22%, германский DAX - на 0,4%. Французский CAC 40 прибавляет 0,01%. Итальянский FTSE MIB и испанский IBEX 35 растут на 0,74% и 0,21% соответственно.

По последним данным, число подтвержденных случаев заражения новым типом коронавируса в Китае превысило 600, 17 человек скончались. Как сообщалось, вспышка пневмонии в китайском городе Ухань зафиксирована в декабре (первый случай датирован 12 декабря), возбудителем стал ранее неизвестный коронавирус (2019-nCoV, геном вируса уже расшифрован и опубликован).

В Ухане предприняты экстренные меры для борьбы с распространением инфекции. С четверга приостанавливается авиационное, железнодорожное и другое транспортное сообщение с Уханем, ограничивается движение городского транспорта.

Помимо этого, обеспокоенность инвесторов вызывают заявления Дональда Трампа, который сказал в среду в интервью телеканалу CNBC, что Вашингтон введет 25-процентные пошлины на импорт европейских автомобилей, если США и ЕС не достигнут соглашения по торговле. По его словам, в создавшейся ситуации у ЕС нет другого выбора, кроме как заключить новое торговое соглашение с США.

Трейдеры также ожидают итогов первого в этом году заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ) по денежно-кредитной политике, которое пройдет в четверг. По итогам декабрьского заседания глава ЕЦБ Кристин Лагард сообщила, что в январе 2020 года начнется пересмотр стратегии регулятора. Базовая процентная ставка по кредитам, как ожидается, будет сохранена на нулевом уровне, ставка по депозитам - на уровне минус 0,5%, ставка по маржинальным кредитам - 0,25%.

В лидерах роста - датская биотехнологическая компания Novozymes. Ее акции дорожают на 6,46% после публикации финансовых результатов за 2019 год. Прибыль компании в четвертом квартале выросла на 5%, до 837 млн датских крон ($125,6 млн).

Акции германской авиакомпании Lufthansa дорожают на 0,38%. Агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на источники, что компания рассматривает возможность продажи доли в подразделении по техобслуживанию самолетов Lufthansa Technik. В качестве основного варианта рассматривается проведение первичного публичного размещения (IPO) части акций компании. По информации источников, окончательное решение еще не было принято.

Акции германской строительной компании Hochtief падают на 6,52%, после того как ее подразделение Cimic заявило, что планирует прекратить деятельность на Ближнем Востоке.

Бумаги французского автопроизводителя Renault дешевеют на 4,24%. Citigroup понизила рекомендацию для акций компании с "нейтральной" до "продавать".

мй вч *

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