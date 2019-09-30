Этот контент был опубликован 30 сентября 2019 г. 11:48

Лондон. 30 сентября. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы Западной Европы демонстрируют слабые и разнонаправленные изменения в ходе торгов в понедельник на фоне очередной эскалации напряженности в торговых отношениях между США и Китаем.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 поднялся к 12:15 МСК на 0,03%, до 391,92 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 снизился на 0,17%, германский DAX потерял 0,02%, французский CAC 40 прибавил 0,06%. Испанский IBEX вырос на 0,60%, итальянский FTSE MIB опустился на 0,07%.

Инвесторы продолжают пристально следить за ходом торгового конфликта США и Китая.

На минувшей неделе агентство Bloomberg сообщило, что чиновники США обсуждают ряд мер, включая принудительный делистинг китайских компаний с американских бирж и ограничения на американские инвестиции в компании КНР.

Администрация президента США Дональда Трампа частично опровергла это сообщение. В электронном письме агентству официальный представитель американского Минфина Моника Кроули сообщила, что власти на текущий момент "не рассматривают блокировку листинга акций китайских компаний на фондовом рынке США".

На прошлой неделе также сообщалось, что Штаты, вероятно, не будут продлевать временные послабления для американских компаний на ведение бизнеса с китайской Huawei Technologies Co.

Статданные, обнародованные в понедельник, указали на неожиданное сокращение числа безработных в Германии в сентябре. Количество безработных в этом месяце снизилось на 10 тыс. - до 2,276 млн человек, по данным Федерального агентства по трудоустройству ФРГ. При этом падение числа безработных было зафиксировано впервые за пять месяцев.

Безработица в ФРГ в сентябре осталась на уровне 5%, вблизи рекордно низкой отметки. Эксперты, опрошенные Bloomberg, ожидали повышения числа безработных на 5 тыс. и прогнозировали сохранение безработицы на прежнем уровне.

Розничные продажи в Германии в августе выросли на 0,5% относительно предыдущего месяца, свидетельствуют данные Федерального статистического агентства страны (Destatis). Показатель совпал с консенсус-прогнозом экспертов, опрошенных Bloomberg. Данные о падении розничных продаж за июль были пересмотрены в лучшую сторону - до 0,8% с 2,2%.

Тем временем безработица в 19 странах еврозоны в августе опустилась до 7,4% с 7,5% в июле, свидетельствуют данные Статистического управления Европейского союза. Это минимальный показатель с мая 2008 года. Аналитики ожидали сохранения показателя на июльском уровне. Количество безработных в еврозоне в августе сократилось на 115 тыс. по сравнению с июлем и составляло 12,169 млн человек.

Снижение ВВП Великобритании во втором квартале 2019 года по сравнению с предыдущими тремя месяцами составило 0,2%, согласно окончательным данным Национального статистического управления (ONS). Показатель совпал с предварительными данными и с прогнозами рынка. В годовом выражении ВВП вырос на 1,3%. Оценка была повышена по сравнению с предварительными данными, указавшими на подъем на 1,2%. Эксперты не ожидали пересмотра показателя.

Акции Royal Dutch Shell PLC подешевели на 0,2%, так как британско-нидерландская нефтяная компания сообщила, что может зафиксировать в третьем квартале дополнительные списания в размере от $250 до $350 млн. Объем добычи нефти и газа Shell в третьем квартале, как ожидается, составит 2,6-2,7 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки (б/с), а объем продаж нефтепродуктов - 6,7-7,4 млн б/с.

Цена бумаг BP PLC снижается на 0,4% на фоне новостей о том, что гендиректор компании Боб Дадли готовится уйти в отставку. По информации телеканала Sky News, об уходе Дадли может быть объявлено в конце октября, когда BP опубликует отчетность за третий квартал. Претендентом на его должность считается Бернард Луней, он работает в BP с 1991 года и сейчас отвечает за добычу.

Бумаги шведской фармкомпании Orphan Biovitrum дорожают на 2,1% после того, как компания объявила о приобретении Dova Pharmaceuticals.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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